"Es el Estado el que cuida y no el mercado"

El discurso del jefe de Gabinete Santiago Cafiero ante los diputados dejó en claro dos ejes del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado aseguró que frente a la pandemia de coronavirus es "el Estado es el que te cuida, no el mercado". En esa línea cuestionó los "discursos de odio, que le dicen a la gente que ya no hace falta cuidarse" y remarcó que la salida de la pandemia debe ser con "sostenibilidad económica, social y ambiental". Por otra parte, destacó la apuesta del presidente Alberto Fernández al diálogo político, recordó que se reunió con los titulares de todos los bloques legislativos y advirtió que "el odio debilita nuestra democracia ya que (desde esa posición) no se puede dialogar ni construir nada".

El funcionario dedicó buena parte de su discurso introductorio a enumerar las principales políticas del gobierno para batallar al coronavirus. "Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en el Estado. Tenemos que continuar con esta ética humanitaria del cuidado", enfatizó Cafiero, y agregó: "No tiene que ser el logro de un Gobierno, que no lo es. Esto es el logro de una comunidad". De este modo, recordó que "regresaron más de 80 mil argentinos varados", que desarrollaron "una línea de créditos a tasa cero", que "prepararon el sistema de salud con hospitales y respiradores", que asistieron a nueve millones de personas con el IFE y a más de 300 mil empresas con el programa ATP, que paga el 50% de los salarios.

Por otro lado, Cafiero destacó el diálogo que mantuvieron desde la Casa Rosada con la oposición. Recordó que "70 funcionarios nacionales se presentaron en esta Cámara, 25 fueron ministros", dijo pero también contrapuso esta actitud con la del gobierno de Macri al afirmar que "en todo el año pasado solo un ministro vino a esta casa". "El Presidente los ha convocado, en tres oportunidades han tenido la posibilidad de encontrarse con él y hablar a agenda abierta", aseguró Cafiero.

El tono del discurso fue moderado, Cafiero evitó gritos y solo recibió aplausos cuando terminó la presentación y cuando destacó el trabajo de la secretaria de Acceso de la Salud, Carla Vizzotti, que estaba sentada a su izquierda. En el recinto también estuvieron presentes el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.



Las críticas de la oposición giraron en torno a la moratoria, que será debatida hoy en el recinto, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la "falta de un plan económico" y la supuesta demora de Cafiero en presentarse en la Cámara baja. Sobre esto último, Waldo Wolff (PRO) pasó un momento incómodo. El diputado insistió en más de una oportunidad que el jefe de Gabinete "tardó nueves meses" en presentarse ante los diputados. "Hace nueve meses era noviembre, habíamos ganado la elección pero todavía no habíamos asumido", le retrucó Cafiero. Además, explicó que el primero de abril se había puesto a disposición del Congreso para presentarse, pero con la pandemia en el medio se alteraron los tiempos.

Respecto a la desaparición de Facundo, que tiene en la mira de la investigación a la Policía bonaerense, Cafiero fue contundente: "En este gobierno no vamos a avalar ni encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo", sentenció, y agregó que Alberto Fernández "no va a recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda", en referencia la doctrina Chocobar de la gestión macrista. "Nosotros practicamos los derechos humanos", resaltó.

Asimismo, el funcionario rechazó las críticas de la bancada macrista sobre el proyecto de la moratoria. Dijo que "un talle a medida" le parecía el blanqueo de capitales de la gestión de Cambiemos. "Se votó en este Congreso con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo presidente (Mauricio Macri) lo modificó con un decreto. Ahí parece que la institucionalidad falló", agregó.

El cierre de Juntos por el Cambio estuvo a cargo del radical Mario Negri, quien intentó indicar hacia dónde debe ir la gestión económica del gobierno: "Tenemos que definir qué vamos a exportar porque si no tenemos divisas de afuera no hay forma de que consuman adentro". Luego dijo que "la democracia está en jaque" y que "la salida no es el populismo".

En tanto, el diputado Leonardo Grosso (FdT) repudió "todos los ataques" que Cafiero recibió por parte de la oposición. También destacó el trabajo en estos meses de pandemia y rechazó las críticas a la economía: "Hablan de economía y nos dejaron un país arruinado, hablan de la violencia institucional y fueron sus promotores", cerró.

En su última intervención, Cafiero cuestionó a Juntos por el Cambio por haber rechazado la reforma judicial sin haber leído el proyecto. "Fueron convocados a dar discusiones que no están dispuestos a dar, ese no es un buen camino", dijo. De todas maneras, envió un mensaje de optimismo: "Soy un convencido de que con la recuperación va a venir el momento de la reconstrucción de la Argentina, donde todos somos importantes y tenemos un rol para cumplir. De esta también nos vamos a volver a levantar".



Informe: Antonio Riccobene