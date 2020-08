El dilema de Cristian Lema

”Quisiera seguir en Newell’s”, reconoció Cristian Lema, cuyo pase pertenece a Benfica y su futuro deportivo está en manos del club de Portugal. “Pero también hay otros clubes interesados por mi pase”, reconoció el zaguero central. Los rojinegos intentan renovar su préstamo pero sin avances en las conversaciones con los lusitanos por la pretensión de los europeos de vender su ficha.

“Por cómo se dieron las cosas en este tiempo en Newell’s, quisiera seguir en este club. Pero la realidad es que dependo de lo que decida Benfica”, admitió Lema. “Newell’s quiere hacer un uso de la posibilidad de un préstamo, que eso lo tiene que definir Benfica y también hay otros clubes interesados por mí”, admitió el defensor formado en las divisiones inferiores del parque Independencia. “Soy un jugador que me afiancé en el puesto, sumé experiencia y tengo otro panorama del juego. Me sentí muy bien este año en mi regreso al fútbol argentino”, agregó el zaguero central.

El vicepresidente de Newell's, Cristian D'Amico, se refirió ayer en declaraciones a LT8 sobre la situación de Lema. "Sigue entrenando con el plantel (en forma particular, con indicaciones del cuerpo técnico de Frank Kudelka), hay buena predisposición del jugador pero no depende ni de él ni de Newell's, sino de Benfica. Hoy no tenemos el dinero para comprarlo pero hicimos una contrapropuesta, un préstamo hasta diciembre con opción de compra", reconoció el directivo. Y agregó: "Lema le expresó a la dirigencia de Benfica que no quería viajar. Manejamos la posibilidad de la obligación de compra por Lema a fin de año. Pero todo dependerá de que no venga ahora un equipo a comprarlo".

Vélez es uno de los clubes interesados pero el riesgo para Newell's de que se vaya Lema es que surja para Benfica una oferta de un club europeo por su pase.