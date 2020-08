Santiago Maldonado: repudios por la represión de la policía porteña 

El sábado, mientras en el Obelisco se manifestaba libremente un grupo de personas anticuarentena, a pocas cuadras otro grupo de manifestantes era reprimido de forma brutal por la policía de la Ciudad de Buenos Aires por pedir justicia a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la gendarmería nacional y por reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, de quién no se sabe nada hace tres meses. "Pasó lo mismo que el año pasado, la policía agredió a los manifestantes cuando estaban desconcentrando. Parece que la represión no tiene cuarentena", aseguró en diálogo con Página/12 Gabriela Conder, la abogada de las trece personas que fueron detenidas y liberadas en la madrugada del domingo. Los organismos de Derechos Humanos lanzaron un comunicado repudiando lo sucedido. También expresó su repudio, en diálogo con este diario, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietraglla Corti, y, a través de las redes sociales, lo hicieron el Ministro del Interior, Wado de Pedro, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Para el gobierno de la Ciudad no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales", aseguró la ex presidenta.

Fuentes del gobierno de la Ciudad consultadas por este diario, describieron los hechos de la siguiente manera: "personal de la policía de la Ciudad fue desplazado el sábado a la noche al Congreso Nacional por la presencia de grupos anarquistas que estaban colgando banderas y realizando cánticos contra el Estado y las Fuerzas de Seguridad". Según ellos, "en un momento un grupo de manifestantes doblo por la Avenida de Mayo en contramano, por lo que los agentes comenzaron a seguir a los manifestantes con distancia prudencial por distintas calles hasta la avenida Corrientes".

Paula era amiga de Santiago Maldonado y por eso el sábado estuvo en la movilización. Según contó a PáginaI12 , “desde el principio vimos cómo venía la mano. Cuando estábamos concentrados frente al Congreso pasaron muchísimos policías acelerando las motos, gritándonos cosas y provocándonos. También había muchísimas combis y colectivos de la policía de la Ciudad y policías de civil dando vueltas. Estaban con ganas de reprimir y buscando una excusa para comenzar a golpearnos". "Cuando nos estábamos yendo, policías empezaron a perseguirnos por calle Corrientes y venir por atrás a pegarnos y patearnos en el suelo, tal cuál como se ve en el video que estuvo circulando", agregó.

Si bien Paula no fue detenida, la policía sí detuvo a 13 de sus compañeros, siete hombres y seis mujeres de entre 20 y 53 años. "Los tuvieron un rato en la combi y después se los llevaron a la comisaría", explicó. Según las fuentes de Ciudad, "los manifestantes agredieron a la policía tirándoles alcohol y cal en los ojos y tiraron piedras y una molotov en la mutual de Gendarmería". Además de detenerlos, informaron que la policía "les incautó aerosoles, botellas con pintura, gomeras, y piedras, entre otros elementos". "Todo eso es mentira. En el video se ve perfecto el accionar de ellos y la actitud de nosotros", indicó la amiga de Santiago. Según la abogada, la policía actuó de forma "sumamente violenta" e incluso aseguró que "una chica tuvo un ataque de epilepsia por lo nerviosa que se puso y por la agresión que sufrió". El Frente de Todos en conjunto repudió lo sucedido en un comunicado.

Conder aseguró también que “tengo la plena seguridad de que la gente que se llevaron detenida no había hecho nada. Los agarraron mientras se iban. En los videos que circulan se ve bien que la policía los salió a cazar". En la causa intervino la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 y a las personas detenidas les abrieron causas por "lesiones y atentado", y "resistencia a la autoridad". Gracias a las gestiones de los abogados y distintas agrupaciones, las personas --ninguna tenía antecedentes--fueron liberadas a las dos y media de la madrugada de la la Alcaldía 13, donde estaban encerradas.

De Pedro escribió el mismo sábado en sus redes que "después de varias marchas anticuarentena en las que hasta agredieron a periodistas y móviles sin que apareciera ni un efectivo de la policía de la Ciudad, hoy vimos la represión a familiares de Maldonado y organismos que recordaban el aniversario de su muerte. Exigimos a las autoridades de la Ciudad que investiguen lo sucedido y fijen criterios objetivos en el accionar policial".



"Es muy llamativo. Cada año el macrismo reprime a quienes se convocan por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Este fin de semana fue muy simbólico porque se superpuso dicha convocatoria con otra, de la que incluso participaron miembros de la oposición. Y allí no se reprimió", indicó a este diario Pietragalla Corti. "Tal como subrayó Cristina (Fernández), pareciera que se permite manifestarse sólo a grupos ideológicamente afines y no debería ser así ya que el derecho a la protesta es de todos y todas, más allá del reclamo que lo motive", agregó el secretario de Derechos Humanos.



En esa misma línea, el abogado y activista por los derechos humanos, Pablo Llonto, indicó en diálogo con Página12 que "es evidente y notorio que hay dos tipos de directivas dadas por el Gobierno de la Ciudad y sobre todo por (Diego) Santilli --que es quien maneja directamente a la fuerza--: una que claramente apunta a prácticamente cuidar a los manifestantes que se pronuncian y marchan en contra del gobierno nacional, y otra de reprimir a todo lo que es protesta contra lo que a ellos les molesta que, en general, son las movilizaciones en contra de represiones o pidiendo por secuestrados o desaparecidos".

Los organismos de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente por los Ddhh; Asamblea permanente por los Ddhh La Matanza; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Ddhh y el Movimiento Ecuménico por los Ddhh, denunciaron mediante un comunicado que "la Policía Porteña ha demostrado un claro accionar selectivo y discriminatorio, pues ha permitido sin intervenir otras manifestaciones incluso violentas y violatorias de la cuarentena que pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, empleando una doble vara que muestra el carácter elitista y clasista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, protegiendo a unos, reprimiendo y encarcelando a otros, en este caso a jóvenes que se manifestaron exigiendo justicia".

Luego, los organismos agregaron que "expresamos nuestra solidaridad con quienes han sufrido esta persecución por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta y exigimos una rápida investigación de los hechos, así como la sanción de los responsables". Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron que "el gobierno de la Ciudad debería investigar a los policías en lugar de habilitar la criminalización de ciertas protestas". La agrupación H.I.J.O.S también se sumó a los repudios: "protestar en la Ciudad es un derecho que en los hechos se vuelve selectivo", denunciaron.

