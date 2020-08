Cuarentena: los funcionarios Jorge Macri y Daniel Gollan descartan más aperturas en estas condiciones

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, afirmó hoy que con los números actuales de contagios de coronavirus “es impensado agregar actividades”. Se sumó Jorge Macri, quien descartó la posibilidad de que se "avance en los próximos días con algunas de las aperturas" de actividades. El intendente de Vicente López también defendió a su primo, el expresidente Mauricio Macri, tras las críticas que recibió por su viaje a Francia .



“Como estamos hoy, es impensado agregar actividades; hay que ver en unos días cómo viene y tenemos que tener el botón rojo a mano para apretarlo si se disparan los casos", señaló hoy el ministro bonaerense. Si se llegara a una "situación crítica" con las camas de terapia intensiva, se deberá “apretar el botón rojo y cerrar de nuevo”, alertó.



Gollan explicó que cambiará la historia cuando llegue la vacuna o si se comprueba que el suero autoinmune es eficaz, ya que “permitirá gestionar la pandemia de otra manera", pero aclaró que, mientras no estén esos recursos, "no hay otra cosa por hacer”.



“Estamos con un ojo mirando permanentemente la ocupación de camas en terapia intensiva para ver si se llega a una situación crítica”, dijo el funcionario bonaerense en declaraciones a FutuRöck. Advirtió que “quieren instalar que, a partir de ahora, es todo apertura. Y no es así”.

“La única manera de evitar cuando estemos muy cerca de la saturación del sistema, será hacer algo diferente y va a haber que quitar circulación en base a actividades que se están permitiendo”, dijo Gollan.



El ministro se refirió a las imágenes que se difundieron hoy sobre un grupo de personas sin barbijos en la vereda de un bar en el barrio de Recoleta y, opinó: “Vi esa foto y pensé que era 'fake', la verdad que hay una tendencia de una irresponsabilidad muy grande de un sector de la sociedad, pero uno no puede apelar solo a eso".



"También debo decir que hay un montón de gente que se está cuidando y sale solo para lo imprescindible. Aunque con un 30% que no cumple, puede pasar eso”, dijo en alusión al aumento de contagios registrados.



Gollan remarcó que "En AMBA está el grueso de las actividades sociales y económicas, es obvio que el virus intentará correrse a otros lugares de la provincia y el país. El día que tengamos la vacuna, se va a terminar el problema; mientras tanto, tenemos que convivir con esto". No obstante, dijo que existe "una fichita de esperanza en el suero (de origen equino y en desarrollo) hiperinmune" porque permitiría "controlar pacientes que evitarían ir a terapia".

"No imagino que se vaya a avanzar"

Por otro lado, en diálogo con CNN, Jorge Macri contó lo siguiente: "No imagino que se vaya avanzar en los próximos días con algunas de las aperturas que se están reclamando, como el caso de los gimnasios, pero muchos de los comercios de cercanía pudieron abrir en las últimas semanas y es importante porque durante mucho tiempo se los discriminó". Lo dijo como respuesta a reclamos de jefes comunales.



En ese sentido, señaló que "se permitía a los grandes hipermercados vender en todos los rubros y se destruyó un tejido económico y social muy importante que tiene el conurbano: el pequeño comerciante".



Jorge Macri sostuvo que, a partir de la pandemia, "hay nuevos pobres" y vinculó esa situación a la "clase media trabajadora que no está acostumbrada ni le gusta pedir asistencia del Estado", tras mencionar los subsidios directos para comerciantes que decidió pagar el municipio.



En otro orden, el intendente de Juntos por el Cambio defendió a su primo y expresidente Mauricio Macri de las críticas motivadas por su viaje al continente europeo al apuntar que su traslado es "un compromiso que asumió hace tiempo" con la Fundación FIFA, de la que el exmandatario fue designado titular a principios de este año.



"No es un funcionario público, tiene libertad de viajar y entiendo que a mucha gente le moleste, pero fue una decisión difícil para él cumplir este compromiso en este momento tan complejo", sostuvo.