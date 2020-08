Sevilla venció a Roma y accedió a los cuartos de final de la Europa League

Sevilla de España, con los argentinos Lucas Ocampos y Ever Banega como titulares, superó hoy 2-0 a Roma de Italia, en el estadio Schauinsland-Reisen-Arena de Duisburgo, Alemania, y accedió a los cuartos de final de la Europa League, en el marco de un juego único y sin público por la pandemia de coronavirus.



Los goles del defensor español Sergio Reguilón y del atacante marroquí Youssef En-Nesyri le dieron el pasaje a la siguiente ronda a los sevillanos.



Ocampos estuvo desde el inicio aunque salió en el cierre del encuentro, y el lugar lo ocupó su compatriota Franco Vázquez, mientras que Banega, también titular, completó todo el juego.



Por su parte, los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti fueron suplentes en Roma pero no sumaron minutos en el campo.



Además, ese resultado clasificó a Lazio a la Pre Champions League, a la cual solo podía quedar afuera si Napoli ganara la presente edición, y Roma la Europa League, porque hubiese llevado a ambos a la máxima cita europea de clubes y dejaba afuera al cuarto de la Serie A, ya que la UEFA no permite más de cinco equipos de un mismo país en esa competición.



En otros partidos, Bayer Leverkusen de Alemania, con Exequiel Palacios de titular y Lucas Alario como suplente, venció 1-0 a Rangers de Escocia, como local, con gol del francés Moussa Diaby y pasó a los cuartos tras un global de 4-1.



Wolverhampton superó 1-0 a Olympiacos (Maximiliano Lovera estuvo en el banco de suplentes), con gol del mexicano Raúl Jiménez de penal, redondeó un global 2-1 y jugará cuartos de final de Europa League tras 48 años.



Basilea derrotó 1-0 a Frankfurt (con David Abraham), con gol de Fabián Frei, y cerró con un global de 4-0.



Los cuartos de final, las semifinales y la final se llevarán a cabo en cuatro sedes distintas de Alemania: Colonia, donde se jugará la final, Duisburgo, Düsseldorf y Gelsenkirchen.



Los cuartos de final comenzarán el lunes próximo. En Düsseldorf, Inter se cruzará con Leverkusen. En Colonia, Manchester United irá contra Copenhague. El martes 11 se enfrentarán, a partido único, Sevilla ante Wolverhampton (en Duisburgo) y Shakhtar frente a Basilea (en Gelsenkirchen).



Las semifinales se jugarán el 16 y 17 de agosto, y la final será el domingo 21 de este mes.