Laprovittola se queda en Madrid mientras Campazzo apunta a la NBA

El base de Real Madrid, Nicolás Laprovittola, aclaró este viernes que se quedará en la institución española por al menos una temporada más frente a los rumores que indicaban que su equipo iba a salir al mercado a buscar otro base ante la probable partida del cordobés Facundo Campazzo a la NBA estadounidense.

"Me quedo en Real Madrid y eso es lo que quería. Tengo un año más de contrato y me alegra completarlo", explicó en Uno Contra Uno Radio el moronense de 30 años, quien llegó a Madrid la temporada pasada tras brillar con Joventut de Badalona y quedarse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la 2018/2019.

En el gigante madrileño, Laprovittola tuvo el rol de secundar a Campazzo como base suplente, con promedios de 6 puntos, 45 por ciento de efectividad en triples y 2,9 asistencias en 15 minutos por juego. En la Euroliga, sus números cayeron a 5 puntos, 28 por ciento en triples y 3 asistencias en 13 minutos por partido.

"En un principio lo de Facu (Campazzo) no estaba tan claro, así que el Madrid podía pensar en contar con él, y por ahí a mí me tocaba salir. Empecé a ver opciones, pero después el Madrid, como se fue dando todo, me dejó en claro que quería que me quede y no me dejaron salir. Así que acá estoy, esperando que empiece la pretemporada con el Madrid y punto. Yo no tenía poder de decisión, porque el Madrid era el que tenía mi contrato", explicó Laprovittola.

De hecho, el base reconoció que estuvo "cerca" de irse tras una charla con el entrenador Pablo Laso sobre su futuro rol y ante una sólida oferta del Panathinaikos griego.

"Al hacer un balance, creo que fue un primer año de adaptación a un equipo muy grande, fue un cambio muy grande para mi. Estar en un equipo como el Juventud de Badalona (17,1 puntos y 6,4 asistencias en 31 minutos por partido) que tenía mucho tiempo el balón en la mano. Era el jefe, el líder, era la persona que llamaba la atención. Y llegar a un equipo lleno de estrellas, era un rol más secundario, en el que tenía que acomodarme y creo que fue un primer año de adaptación en muchas cuestiones, en muchos sentidos", reflexionó el base.

En cuanto a la decepcionante actuación en la fase final de la Liga española, en la que el Baskonia de Luca Vildoza fue campeón, Laprovittola consideró: "Creo que nos costó el tema de la pandemia, se dieron las cosas así y hay que prepararse para la temporada que viene y jugar ya desde el principio con todo. No estuvo bueno vivir en una burbuja, no está bueno que le quiten la libertad a nadie, entonces eso fue duro".