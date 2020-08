Una de las directoras de "Matrix" reveló el espíritu trans de la película

Desde su estreno en 1999, Matrix revolucionó el cine de ciencia-ficción y dio lugar a infinidad de interpretaciones. El film protagonizado por Keanu Reeves dio lugar a una trilogía con las dos siguientes películas, estrenadas en 2003, y que recaudaron, en total, más de 1500 millones de dólares.

La saga fue dirigida por por dos hermanos nacidos en Chicago: Larry y Andrew Wachowski. Con los años, los realizadores se asumieron como trans. Larry es hoy Lana, mientras que Andrew se convirtió en Lilly.

Y fue Lilly Wachowski quien afirmó en las últimas horas el trasfondo de la historia: la noción de ser transgénero. "Esa era la intención original, pero el mundo no estaba del todo listo", aseguró.

La realizadora consideró que "el mundo empresarial no estaba preparado" para explicitar la idea de transgénero en 1999, cuando se estrenó Matrix, cuya historia y efectos especiales cautivaron a millones de fanáticos y provocó litros de tinta sobre trasfondos filosóficos.

De hecho, Lilly dice que la comunidad trans entiende el significado oculto y que “se me acercan y me dicen que estas películas me salvaron la vida”. Así lo contó en un video de Netflix.

En Matrix, el mundo ha sido esclavizado por máquinas con inteligencia artificial y lo que se percibe como realidad en verdad es una virtualidad, que es la Matrix. La resistencia a la dictadura de las máquinas se concentra en un joven, Neo (Reeves), el elegido por una profecía para terminar con ese régimen.

En la primera entrega aparece un personaje, Switch, que en el mundo real es un hombre, y en Matrix aparece como mujer. Switch no superó la primera parte de la trilogía, “dónde estaban nuestros espacios mentales", se pregunta Lilly, para quien “las cosas de Matrix tenían que ver con el deseo de transformación, pero todavía desde un punto de vista cerrado”.



Lilly dice no saber "cuán presente estaba mi condición de trans en el fondo de mi cerebro mientras escribíamos" la película, “pero todo vino del mismo tipo de incendio del que estoy hablando".

Recordó que siempre se sintió fascinada por la ciencia-ficción, porque "existíamos en un espacio donde las palabras no existían, por lo que siempre vivíamos en un mundo de imaginación".

Su hermana Lana fue la primera de los hermanos en hacer la transición, y le confesó a The New Yorker en 2012 cuánto estaba luchando con su identidad de género mientras filmaban la segunda y la tercera parte de Matrix.

”Durante años, ni siquiera podía decir las palabras 'transgénero' o 'transexual'. Cuando comencé a admitirlo, supe que eventualmente tendría que decírselo a mis padres, a mi hermano y a mis hermanas”, afirmó entonces.

Lilly se declaró transgénero públicamente en 2016. “Sólo necesitaba algo de tiempo para aclarar mi cabeza, para sentirme cómoda”, confesó al periódico LGBT de Chicago Windy City Times. "Soy uno de los afortunados. Tener el apoyo de mi familia y los medios para pagar los médicos y terapeutas me ha dado la oportunidad de sobrevivir a este proceso”, afirmó. "Las personas transgénero sin apoyo, medios ni privilegios no tienen este lujo. Y muchas no sobreviven”, destacó.



Luego del éxito de Matrix, las hermanas Wachowski dirigieron una versión digital de Meteoro, llamada Speed Racer, y más tarde Cloud Atlas (junto con Tom Tykwer) y Jupiter Ascending.

Para el año próximo se espera una cuarta entrega de Matrix, dirigida por Lana.