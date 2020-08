El velista Guaragna Rigonat volvió a entrenar en Junín

El santafesino Francisco Guaragna Rigonat, clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio en la clase Laser Standart de vela, mostró su conformidad por el retorno a los entrenamientos en la Laguna de Gómez, en la ciudad bonaerense de Junín, reconoció que se le "hizo duro" el aislamiento obligatorio, y afirmó que con la postergación de la cita olímpica "aumenta" sus chances de quedar entre los diez primeros en Tokio.



"Estoy contento por haber podido volver a navegar. Las autoridades municipales y el club Náutico de Junín se pusieron a disposición para que pueda regresar rápido al agua. Hacemos bloques de entrenamientos junto con el equipo (sparrings), con todos los protocolos y medidas exigidas", detalló en declaraciones a Télam.



El santafesino, quien volvió a navegar en mayo y se entrenó junto con su técnico Nicolás Schargorodsky, reveló: "Presentamos una planificación para hacer la primera gira europea, con la idea de competir en el Campeonato Europeo de Laser, en Grecia, en septiembre. Estamos viendo la letra chica de todos los torneos. Dependemos un poco de la logística de los eventos de allá".



Guaragna Rigonat, de 23 años, fue elegido el 19 de febrero por la Federación Argentina de Yachting (FAY) para representar al país en la clase Laser Standart de vela, en los próximos Juegos Olímpicos 2020.



La FAY resolvió, en una reunión de Comité Ejecutivo en la que se consultó a consejeros, entrenadores y "a deportistas de reconocida trayectoria", según un comunicado, que el oriundo de Rufino sea el representante de la división en Tokio, a pesar de no haber sido el mejor argentino en el Selectivo organizado por la FAY.



El denominado Selectivo incluyó la semana de Buenos Aires (octubre 2019), el campeonato Argentino de Quilmes (noviembre 2019), y el Mundial de Melbourne (Australia), que finalizó el domingo último.



Guaragna Rigonat, que cerró su tarea con un puntaje neto de 233 unidades, quedó por debajo de los trabajos cumplidos por el experimentado Julio Alsogaray (151), que participó en tres JJ.OO anteriores (Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), y el también bonaerense Francisco Renna (218).



Guaragna Rigonat había alcanzado la plaza olímpica en la clase en julio de 2019, al clasificarse decimocuarto en el Mundial de Sakaiminato (Japón), y quedarse con uno de los cinco cupos que se otorgaban.



En otro tramo del diálogo con Télam, el velista relató sus trabajos en el comienzo de la cuarentena, en marzo. "Se me hizo duro permanecer encerrado prácticamente. Viví día a día haciendo mil cosas. Soy una persona muy activa, Estuve 64 días sin entrar en el agua. Eso para un deportista de alto rendimiento es muchísimo", indicó.



"La rutina que tuve durante la cuarentena fue hacer trabajos en doble turno todos los días. Pesas y barras y también en un banco de madera, simulando la postura técnica arriba del barco para mantener la fuerza", relató. "Al principio se me hizo duro por la incertidumbre de la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo positivo fue que subí el peso que perdí en la última gira. Ahora estoy subiendo otros, que me hacían falta", puntualizó.



Por último, fijó su posición sobre la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio de julio y agosto de este año. "Al principio fue chocante y un poco duro, porque tenía la ansiedad y las ganas de vivir ese momento cuanto antes, después de esperarlo tanto tiempo. Después, lo pensé fríamente, y me di cuenta que era una gran oportunidad, porque de cuatro meses de preparación se alargó a un año y medio, y eso hace que pueda mejorar mucho y que las expectativas sean mayores".



"Una vez que se oficializó el cambio de fecha lo vi como una oportunidad. Eso me lo hizo ver mi psicólogo; que era una gran oportunidad. Antes de la postergación, entrar en la medal race (regata definitoria y de valor doble que disputaron los diez mejores clasificados en la fase eliminatoria) me parecía casi imposible. Con un año y medio de trabajo duro mis chances de cumplir ese sueño aumentan. Depende de mi", resaltó.