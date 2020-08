Concejales avanzan con el juicio político contra el intendente de SVE

En una sesión a puertas cerradas los concejales de Santa Victoria Este, municipio del departamento de Rivadavia Banda Norte, decidieron finalmente continuar con el proceso de juicio político en contra del intendente Rojelio Nerón, el primer indígena que llega a la intendencia de ese pueblo.

La decisión del Concejo Deliberante de seguir con el juicio político se tomó pese al pedido de suspender ese trámite que realizaron 132 caciques de comunidades integrante de la Asociación Lakha Honhat. Más de un centenar de referentes se hicieron presentes al frente de la sede del Concejo en la mañana de ayer esperando un diálogo con los ediles que finalmente no se dio.

Para iniciar el trámite los concejales sostuvieron que Nerón no presentó ante el Cuerpo “proyecto de presupuesto alguno”. En la iniciativa de juicio político, los concejales sostienen que Nerón “contesta aduciendo que no cuenta con la documentación pertinente”. Para los concejales, ya transcurrió “más de la mitad del ejercicio vigente” (Nerón asumió en diciembre de 2019), “no solo no contar con la información suficiente es una causal de mal desempeño del cargo, sino que también demuestra que ese mal desempeño se encuentra viciado de desinterés y/o falta de capacidad para el desempeño del mismo”. Se agregó que el municipio también realizó “compras superiores a los montos mínimos obligatorios para que sea necesario llamar a una licitación pública”, al referirse a la compra de un camión.

Apuntaron entonces a que Nerón “no corrió el debido traslado al Concejo Deliberante para su puesta en consideración y pertinente aprobación”. Añadieron la “falta de cobertura de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)”, lo cual pone “en total riesgo no solo la salud del personal, sino también el patrimonio del municipio, el cual deberá responder por cualquier accidente y/o enfermedad laboral surgida en ese lapso de tiempo”.

Agregaron que se incumplió con el artículo 61 de la Carta Orgánica Municipal que establece que el intendente debe informar cada tres meses y “dentro de los 30 días de cerrado cada período trimestral” la situación presupuestaria y ya pasaron dos meses sin que se presente rendición alguna. También lo acusaron de no contestar ningún informe, y el “veto extemporáneo” a una ordenanza, de la que no dieron detalle.

“Lleva 8 meses”

“La gestión del intendente lleva 8 meses, y cuatro de esos meses fue por una cuarentena en la que no puede hacer nada”, dijo a Salta/12 Francisco Pérez, líder wichí y referente de Lakha Honhat, que fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado Argentino en reclamo del título de propiedad de las tierras que ocupan.

Para Pérez, quien explicó que hasta ahora no quiso intervenir porque entendía que no estaban claras las consignas de la protesta que realizaron otros referentes indígenas contra Nerón, “hay denuncias que no tienen ningún sentido”. Ante ello, se hizo una “pequeña reunión con el Consejo de la Asociación”, y se redactó una nota que casa por casa “firmaron los demás caciques”.

La metodología tomada, sostuvo, fue con el fin de “cumplir la cuarentena que decretó el presidente” Alberto Fernández. Afirmó que la nota en la que solicitan que se suspenda el proceso de juicio político contra Nerón fue elevada tanto al Concejo Deliberante, como al gobernador Gustavo Sáenz y al secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz. Pese al pedido, los concejales decidieron iniciar el juicio político.

“La Municipalidad está dentro de nuestro territorio”, recordó Pérez. Sucede que efectivamente Santa Victoria Este está dentro del territorio originario de los ex lotes fiscales 55 y 14 de los cuales 400 mil hectáreas fueron reconocidas de propiedad comunitaria. Pérez entendió que Nerón puede tener equivocaciones y “debe mejorar, Pero también nos tenemos que unir”, ante una crisis como la que se atraviesa.

Por su parte, Abel Mendoza, referente indígena opositor de Nerón, afirmó que existió una suerte de clientelismo político practicado por el intendente al llevar a la gente en camiones de la Municipalidad. Roberto González, referente de otra comunidad a favor de Nerón, lo negó.

Mendoza añadió que los siete referentes que están en contra de Nerón y ayer se dieron cita en las afueras de la sede del Concejo Deliberante, se resguardaron en un lugar para cumplir con las medidas de prevención de la pandemia. Se alejaron así de más de un centenar de otros referentes que pedían un diálogo con los ediles, en principio, para que se suspenda la sesión.

A los reclamos que ya se vienen haciendo, Mendoza sumó ahora que Nerón puso en riesgo al pueblo por no aislarse tras reunirse con el secretario del Interior de la provincia, Mario Cuenca. Sucede que tras la reunión (que fue el miércoles), el funcionario provincial fue aislado porque una agente estatal de esa entidad dio positivo para Covid-19. Sin embargo, aún se desconoce si Cuenca tiene o no coronavirus, porque la muestra para la PCR recién será tomada a mediados de la semana.