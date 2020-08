Alejandro Fantino tiene coronavirus

El conductor de televisión Alejandro Fantino contó que tiene coronavirus. Mediante un video en su cuenta de Instagram, el exconductor de “Animales Sueltos” dijo que se encontraba bien, pero que se había aislado en su casa “esperando que esto pase”.

“El sábado a la una y media de la mañana, dos, me empezó a doler un poquito acá atrás el cuello y me empezó a picar apenitas la garganta. Esta mañana (del sábado) me levanté y sentía lo mismo, un poquito de dolor de garganta y dolor corporal. Llamé a mi médico que me prescribió que me hisopara -relató Fantino en el video de Instagram-. Hace un ratito me llegó el resultado covid positivo, así que acá estoy. Estoy perfecto, estoy bien, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo de covid”.

Fantino afirmó que se encuentra aislado en su casa y que por 14 días “voy a estar offline” mientras sigue los controles médicos.

“Lamentablemente esto puede pasar por más que uno se cuide y me pasó”, admitió el conductor y pidió a todos que se cuiden porque el virus “está por todos lados”.