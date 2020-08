Coronavirus: Informan que ya se recuperó el 70% de los contagiados

En el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación se informó que ya hay más de 170.000 recuperados de coronavirus. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, explicó que el porcentaje de recuperados es del 70 por ciento del total de casos confirmados y que este aumento porcentual se debe a una actualización en el procesamiento de datos.

“No hubo un cambio de metodología, sino que se asume un criterio respecto a un dato que es necesario para hacer el cálculo de las altas de los pacientes que no están internados (por covid-19)”, dijo Costa a Página/12. Esta mañana, el funcionario precisó que “en la fecha de hoy como recuperados informamos 61.867 con lo cual da un total de recuperados de 170.109, con un porcentaje de recuperados que es de 70,04 por ciento del total de casos confirmados”.

Los casos de pacientes con coronavirus son notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y “tienen dos vías de información y notificación a la comunidad”. “Una de ellas son las altas a los pacientes internados, los cuales son informadas por cada una de las instituciones y de ahí comunicadas a nivel poblacional -explicó el subsecretario de Estrategias Sanitarias-. Después tenemos los pacientes no internados, los casos leves en los cuales el sistema informa el alta de manera automática a los 10 días de la fecha de inicio de síntomas”.

“Hasta ahora, lo que veníamos incorporando dentro de la base (de datos) de recuperados eran las altas de establecimientos de salud y las altas por algoritmo de diez días de casos leves no internados que tenían fecha de inicio”, afirmó el funcionario. Es decir, el sistema toma como recuperados a las notificaciones de aquellos casos que tienen una fecha de inicio de los síntomas una vez que pasan diez días. “El sistema a los diez días lo considera de alta porque es un caso leve”, agregó Costa en diálogo con este medio.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias contó que el área epidemiológica detectó "casos (leves) que no tenían fecha de inicio de síntomas” y que, por esa razón “el algoritmo no calculaba el alta una vez pasados los diez días”. “Lo que se hizo fue tomar la fecha de notificación de esos casos y, a partir de ahí, se cuentan los diez días para ponerles el alta. Se termina asumiendo la fecha de notificación del caso en aquellos que no tenían cargada la fecha de inicio de los síntomas”, aclaró.

Según Costa, esta actualización en el procesamiento de los datos llevó el porcentaje de recuperados de covid 19 de 45 a 70 por ciento. “Quedaba gente que estaba permanentemente activa (infectada) y no lo estaban. Estaban recuperados, pero la fecha de inicio de síntomas no estaba cargada”, aseguró.

“Esto nos genera un número que es positivo en un momento en el que hay tantos casos, pero es adecuado tener esta revisión de la información epidemiológica y mejorar su procesamiento para mejorar, a su vez, la comunicación -afirmó Costa-. Es un dato que procesamos, lo transformamos en información y lo comunicamos. Intentamos mejorar permanentemente el procesamiento de los datos y eso es lo que sucedió. Queremos generar transparencia y confianza en los reportes para generar el compromiso de todos, todas y todes”.