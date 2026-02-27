Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Melody Rakauskas denunció a un abogado por violación en Azul y nunca lo ratificó

Denunciante serial, otra vez en problemas

Había acusado a su madre, a su abuelo, al intendente de La Matanza, a una expareja y al gobierno de la India. El abogado fue absuelto, como todos los anteriores.

Por Raúl Kollmann
Melody Rakauskas (Capturas de Video)

Últimas Noticias

Cartelera

Los técnicos de Ñuls y Central definen hoy los equipos titulares

Sin señales de Kudelka y una duda de Almirón

Parque de España. Un pasaje hasta aquí

Una invitación a las artes escénicas

MUSICA. Festival "De la Patria Mía" en el parque Independencia

El encuentro folklórico de la región

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Milton Tolomeo está acusado de haber arrojado bombas molotov el 11 de febrero en la zona del Congreso

Presentaron un habeas corpus por la única persona que permanece detenida tras la represión por la Reforma Laboral

Por Adriana Meyer

La Vicepresidenta recibió a la Iglesia Católica, en contra del proyecto libertario

Régimen penal juvenil, la nueva interna entre Milei y Villarruel

Por Ayelén Berdiñas

Hillary denuncia un intento de “desviar la atención”

“Archivos Epstein”: renuncia el presidente del Foro Económico Mundial y el Congreso interroga a los Clinton

El País

Es ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Régimen Penal Juvenil: cómo votó cada senador

Melody Rakauskas denunció a un abogado por violación en Azul y nunca lo ratificó

Denunciante serial, otra vez en problemas

Por Raúl Kollmann

Suba de 5,78%, lejos de lo que reclama el sector

El Gobierno actualizó el nomenclador de Discapacidad

"Lean el reglamento"

El duro cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich

Economía

En 2025 se movió muy arriba de la inflación

¿Por qué sube tanto la carne?

Por Mara Pedrazzoli

Todos los aumentos que se vienen

Los servicios levantan el piso de inflación de marzo

Industria para unos pocos

El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones

Por Juan Garriga

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026

Sociedad

Reforma laboral en el Senado

Protesta, hidrantes y una plaza sitiada

El lunes comienzan las clases en la secundaria

La Ciudad aumenta los controles para el UPD

Viernes y sábados

La estación Uruguay se suma al servicio de horario extendido en el subte

El resto del norte perdió más de 210 mil hectáreas de bosques en el último año

Panorama forestal en Argentina: Misiones sostiene una baja tasa de deforestación

Deportes

Reflexión sobre la épica coronación granate en Río de Janeiro

Lanús, su Maracanazo y la hora de los depredadores

Por Gustavo Veiga

Comienza la fecha 8 del Apertura

Agenda del fin de semana: los clásicos copan la pantalla

Torneo Apertura

Los partidos del sábado: Boca, Independiente y San Lorenzo se juegan mucho

Sufrió una grave lesión en la práctica de este viernes

Alarma en Racing y la Selección por Valentín Carboni