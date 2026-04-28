Vecinos que lograron reactivar la obra en Vaqueros analizan nueva demanda

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La discontinuidad de trabajos en el histórico puente que une el departamento Capital con la localidad de Vaqueros es la ventana que les permitiría presentar un nuevo recurso ante la Justicia Federal.

Vista área de las vigas del nuevo puente al lado del viejo (Prensa)

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