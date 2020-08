Quiénes son los jugadores con coronavirus en Argentina

Después de someterse a los hisopados durante la semana pasada, la gran mayoría de los equipos de la Primera División regresaron este lunes y martes a los entrenamientos, bajo un estricto protocolo, que incluye prácticas grupales de menos de seis integrantes.

Así las cosas, sólo Aldosivi, Arsenal, Central Córdoba de Santiago del Estero y Patronato no retomaron las prácticas. En cambio, este martes dieron el puntapié Independiente, Newell's, Rosario Central, Huracán, Argentinos Juniors -que no pudo iniciar el lunes por una demora en los resultados de los testeos-, Estudiantes y Gimnasia La Plata, que no contará con la presencia del DT Diego Armando Maradona. El lunes ya lo habían hecho River, Boca, Racing, San Lorenzo, Vélez, Atlético Tucumán, Banfield, Colón, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Lanús, Tigre (de la Primera Nacional pero jugando la Copa Libertadores) y Unión.



Hasta el momento, los clubes informaron que los siguientes jugadores dieron positivo de covid-19, aunque de algunos de ellos ya se conocía su contagio antes de que se masificaran los testeos para el regreso de los entrenamientos.

Argentinos Juniors: Lucas Ambrogio, David Zalazar y un empleado de mantenimiento. Gabriel Florentín y el venezolano Daniel Saggiomo (permanece confinado en Madrid tras desvincularse del Lorca) habían dado positivo antes.

Banfield: Federico Torres, Franco Quinteros, Nicolás Linares.

Boca: Agustín Almendra.

Defensa y Justicia: el defensor colombiano Mauricio Duarte.

Estudiantes: el juvenil Mauricio Guzmán.

Godoy Cruz: el delantero Valentín Burgoa, Agustín Alvarez, Marcelo Freites y Agustín Manzur.

Independiente: el lateral derecho Fabricio Bustos dio positivo en los hisopados de la semana. Este martes, el defensor recibió los resultados de un nuevo testeo y dio negativo, aunque todavía no se entrenará con el equipo. Además, ya se había verificado el caso del atacante Mauro Molina.

Newell's: el zaguero Manuel Guanini, incorporado desde Gimnasia, está realizando el aislamiento por 14 días en La Plata.

Patronato: anunció el positivo un jugador de la Quinta División, pero no informó el nombre del futbolista afectado.

Racing: el defensor juvenil Juan José Cáceres, el lateral izquierdo Alexis Soto y el mediocampista Thiago Banega. En el cuerpo técnico, el preparador físico principal, Martín Bressán, y el kinesiólogo Rosendo Regueiro.

River: el cuarto arquero Ezequiel Centurión. En tanto, el positivo que dio Gonzalo Montiel el lunes en el test serológico se determinó como un "falso positivo".

Tigre: el veterano volante ofensivo Diego Morales e Iván Bolaño (en junio se había registrado el caso de Agustín Cardozo, ya recuperado).

Vélez: el ex volante de la Selección Ricardo Alvarez, y el prometedor mediapunta Thiago Almada.

En el caso de Gimnasia y Huracán ya se realizaron los hisopados a todos los jugadores y cuerpos técnicos, pero aún no se conocen los resultados. En San Lorenzo, Rosario Central, Lanús y Atlético Tucumán se realizaron los test PCR y todos los hisopados dieron negativo.

En cuanto a las diferentes categorías del fútbol argentino, el 2 de septiembre volverán a trabajar los esquipos de la Primera Nacional, el 7 lo harán los de Primera B, C, Federal A, Regional Amateur y Ligas del Interior, y finalmente completarán en la rama masculina los de la Primera D el 5 de octubre.