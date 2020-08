A un año de las PASO

Al cumplirse un año del triunfo electoral del Frente de Todos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto de 2019, que consagró formalmente la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, las fuerzas políticas y sociales que integran el frente celebraron el aniversario recordando que "fueron el anticipo de la historia que todxs lxs argentinxs comenzamos a vivir a partir del 10 de diciembre, donde se renovó la esperanza de construir como se está construyendo, un país con justicia social, Estado de Derecho pleno, economía al servicio de todxs, con autonomía y firmeza en la gestión frente a los acreedores extranjeros y los organismos internacionales de crédito".

"Es bueno y es a la vez un deber recordar nuestra partida de nacimiento como Frente de Todos ese 11 de agosto, porque ayuda a no olvidar sobre todo a lxs ciudadanxs que no nos votaron, cómo estaba el país en aquel momento y cómo está hoy, pese a todas las adversidades que nos ha tocado vivir y no referidas solamente a la pandemia", advirtieron en un comunicado. "No nos alienta ningún espíritu de revancha ni de profundizar las diferencias políticas e ideológicas, pero sí tener siempre en cuenta que 'los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla'".

Desde el Peronismo por la Ciudad recordaron que "ese día el pueblo argentino fue a votar con la esperanza de un cambio, fue a votar con fe y en cada voto a la fórmula que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se reflejaban los sueños y esperanza de todas y de todos. Ese 11 de agosto ganamos lxs que elegimos un país donde se amplíen derechos y donde la justicia social sea una realidad efectiva", expresaron en un comunicado que firman, entre otres, la diputada naciona Gisella Marziotta y los legisladores Matías Barroetaveña y Santiago Roberto.

"Bajo la conducción política de Alberto y Cristina, frente a la crisis que dejó tanto el Gobierno anterior, como la que está provocando en todo el mundo la pandemia, sabemos que nos vamos a volver a poner de pie. El camino para ganar las elecciones fue la unidad, y el camino para salir adelante, también es la unidad. La unidad del Frente de Todos, la unidad de la militancia peronista, la unidad de un pueblo inquebrantable. Como aquel día, sabemos que es entre todas y todos y que la unidad que conquistamos, la tenemos que seguir ampliando", agregaron.