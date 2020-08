Hurtado jugará a préstamo en el Red Bull Bragantino de Brasil

El delantero venezolano Jan Hurtado seguirá su carrera en el Red Bull Bragantino, de la Primera División de Brasil, luego de que la dirigencia de Boca Juniors acordara un préstamo de una temporada con opción de compra.

"Ya está todo firmado", confirmó Nelson Hurtado, padre del futbolista, al retirarse del predio xeneize en Ezeiza, donde este lunes se retomaron los entrenamientos.

El Red Bull Bragantino, que ascendió esta temporada a la máxima categoría de Brasil, debutó este fin de semana en el Brasileirao con un empate 1-1 frente a Santos.

"Irse de Boca es complicado. Uno siempre quiere estar en un club así de grande. No se compara con ningún otro club de América", señaló el jugador por Radio Rivadavia, y añadió: "Me voy a Brasil para potenciarme y en algún momento volver de la mejor manera".

Antes de viajar a Brasil, el atacante de 20 años reconoció: "A veces en el fútbol no se dan las cosas. No tuve mis mejores años y hay que aceptar que no me tocó hacer goles. Cuando entré, traté de hacer lo mejor. De estas experiencias uno aprende. Puedo dar más", señaló el jugador del seleccionado Vinotinto.

El delantero, quien llegó a la Ribera desde Gimnasia La Plata de la mano del entrenador Gustavo Alfaro, irá a Brasil en busca de minutos y reencontrarse con su mejor rendimiento. Si bien disputó 14 partidos -un gol y una asistencia- en la última Superliga, donde Boca fue campeón, no tuvo acción desde que asumió Miguel Angel Russo en reemplazo de Alfaro.

En las redes sociales, el club brasileño gerenciado por la firma Red Bull le dio la bienvenida al atacante venezolano: "Con nosotros, Hurtado. El atacante venezolano llega de Boca Juniors a préstamo por un año".