Murió Jorge Urso, ex juez que ordenó la detención de Menem

El ex juez federal Jorge Urso murió en las últimas horas luego de sufrir un accidente al caer de un caballo en un club hípico de la localidad bonaerense de Moreno. El ex magistrado, que tenía 63 años, fue quien ordenó la detención del ex presidente Carlos Menem en la causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

Según trascendió, el accidente ocurrió este miércoles a la mañana y Urso se golpeó la cabeza al caer del caballo. Esta hipótesis se basa en los dichos de un instructor del lugar, quien declaró que el ex juez paseaba con su caballo por el predio y cayó del animal sin haber efectuado antes "ninguna maniobra de salto".

El trágico accidente ocurrió en el Centro Hípico San Salvador, ubicado en Puente Márquez y Segundo Sombras, en el barrio Las Catonas. El caso quedó bajo la intervención de la UFI 1 Moreno, que tiene a cargo el fiscal Leandro Ventricelli. Según las primeras informaciones no hubo salto desde el caballo si no que simplemente Urso cayó del mismo y falleció. Las causas de su muerte todavía son materia de investigación.

Jorge Urso fue designado frente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem. Urso formó parte de los doce jueces federales de Comodoro Py 2002, hasta que renunció en septiembre de 2006 y se dedicó desde entonces a la abogacía.



Como magistrado estuvo a cargo de la investigación por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, caso en el cual ordenó la detención del ex presidente Carlos Menem el 7 de junio de 2001. El ex mandatario era acusado por asociación ilícita por el contrabando de armas.

En su carrera, Urso dictó el encarcelamiento de 12 represores, entre los que se encontraba el ex ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy. También dictó la detención del dirigente piquetero Luis D'Elía por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca en 2004.