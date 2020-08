Del podcast de las rockeras argentinas a la Reality Z brasileña

#CualquieraPuedeGooglear Clic multimedia: Ivo Ferrer convidó su proyecto audiovisual Formas y caballo, que incluye textos, dibujos, video y música. Clic de solo lectura: reportajes con SNM hechos entre 1992 y 2007 es el contenido de García - 15 años de entrevistas con Charly, el libro de los periodistas Fernando Sánchez y Daniel Riera recién publicado por la editorial Vademécum. Clic radiofónico: desde mañana, los jueves a las 20 será momento para las conversaciones y el pase de data sobre música experimental en Científices del desagüe, el programa de Julio Nusdeo para Radio CASo.

#Podcastinación Mujeres artistas entrevistadas por mujeres periodistas es la propuesta de El podcast que queremos, una producción de Rock.com.ar que también se puede seguir en Spotify, y que actualiza todos los miércoles con invitadas como Feli Colina, Lula Bertoldi, Lucy Patané, Charo Bogarin, Kumbia Queers, Paula Maffia y Andrea Álvarez, entre otras. Y hablando de chicas y micrófonos, también debutó la radio online La Tuerca, un proyecto comunicacional femenino y santafesino.

#Pantallazos La nueva plataforma Claro Streaming trae contenidos de freestyle, cultura urbana y gaming, mientras que el servicio on demand de Disney+ confirmó su arribo a América latina en noviembre, con la segunda temporada de The Mandalorian, entre otros subproductos de Star Wars, Fox y los universos comiqueros. Además, el mexicano Diego Luna tiene ciclo de cenas con invitados como Rubén Albarrán o Gael García Bernal (Pan y circo, en Amazon Prime Video). Y si estás para bizarreadas, Netflix subió la versión brasileña de la franquicia de zombies Reality Z.

#HacelaSimple Que a tu playlist nunca le falten nuevas canciones. El dúo Re Signados soltó Pasado presente, anticipo de su inminente tercer disco. También hay nuevos simples de Umpi/Coghlan (Fabi, con feat de Hembro), de Testigo (Camino de la libertad), de Juampi Sparo (Nuestro abrazo), de Enfermera (Animales), de El Gran Ki (El surco de tu espalda) y de Coche (¿A dónde vas?).

#CoverMe Salió doble homenaje a Charly García, con reversiones de feats históricos: Kameleba armó versión reggae de Tu amor (de Tango 4, el disco de Charly con Pedro Aznar) y Mr. Alien juntó amigos para el cover colaborativo de Rezo por vos, el gran cruce de García y Luis Alberto Spinetta. Además, la folklorista Flor Paz tributó Bring on the Night, el clásico de The Police. Y en plan auto-versión, Morsa Light regrabó desde casa Tu juego y Esteban Fulco metió sesión de cuarentena para Otra dimensión.