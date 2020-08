¿Cristiano Ronaldo a Barcelona? ¿Cortina de humo o realidad?

La versión parece alocada, pero provocó un estallido por las posibles implicancias que podría tener. Cristiano, ídolo del Real Madrid y por ahora jugador de la Juventus, fue ofrecido al Barcelona a través de su representante, de acuerdo a lo que informó el periodista Guillem Balagué en la cadena BBC Radio 5 Live Sport.

Lo concreto por el momento es que Cristiano Ronaldo tiene decidido no continuar en la Juventus, donde no se siente cómodo y donde no encuentra motivaciones deportivas. El club italiano domina sin problemas el Calcio -incluso desde antes de su llegada-, pero no compite a nivel europeo ni siquiera con el astro portugués en sus filas. La temporada pasada se despidió de la Champions League de manera prematura ante el Ajax en los cuartos de final y en esta ni siquiera superó los octavos, eliminado por el Lyon pese a dos goles de luso en el partido de vuelta. Lo que le molesta a Cristiano es que ambas eliminaciones se dieron ante equipos que ni siquiera son top en el continente.

La otra complicación para que el delantero se mantenga en la Juve tiene que ver con las dificultades económicas que atraviesa el club italiano, potenciada por la pandemia de coronavirus. El salario de Cristiano es de 23 millones de euros, cifra que la familia Agnelli, dueña del equipo y de la automotriz Fiat, no estaría dispuesta a seguir pagando. Por eso, necesita un eventual comprador para poder desprenderse del astro y no seguir potenciando sus problemas financieros.

Ante ese panorama, Jorge Mendes, el super representante del futbolista de 35 años, comenzó a mover sus contactos y sus influencias con otros clubes grandes, para saber que equipo estaría dispuesto a apostar por el astro. En ese sentido, uno de los clubes contactados fue precisamente el Barcelona, donde milita Lionel Messi y lo que sería considerado una traición en el Real Madrid, donde Cristiano marcó una época ganando cuatro de las últimas seis ediciones de la Champions.

Balagué, autor del libro "Cristiano Ronaldo. La Biografía", aseguró que "lo han ofrecido en todas partes, incluido al Barcelona”. Según lo que informó el periodista, el PSG fue otra de las alternativas, más que nada por la necesidad de Mendes de encontrarle una nueva casa a su cliente que por un interés real del equipo francés, que se encuentra en las semifinales de la Champions tras eliminar al Atalanta de forma agónica. Otra alternativa que mencionó el periodista son algunos equipos de la MLS norteamericana, aunque esa posibilidad chocaría con el interés de Cristiano de seguir compitiendo en una Liga de primer nivel.