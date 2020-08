El Senado debate el proyecto de ampliación de la moratoria fiscal

El Senado realiza una sesión especial remota para tratar la moratoria universal, con media sanción de Diputados, y una ley de asistencia al turismo, además de otros puntos con acuerdo como pliegos de embajadores, derogación del DNU de intervención a la empresa Vicentin y acuerdos internacionales, entre ellos, el Acuerdo Escazú de participación ciudadana y acceso a la justicia a cuestión ambiental.

La sesión comenzó con un cruce entre el titular del bloque oficialista, José Mayans, y el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, ya que el legislador macrista pidió una moción de privilegio para hacer una nueva denuncia contra la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a quien acusó de haberle apagado el micrófono en la sesión anterior de la Cámara alta.

Bullrich sostuvo que en aquella ocasión, en la que se discutió la reestructuración de la deuda, la titular del Senado no le habilitó el micrófono para responder a Mayans acusaciones al gobierno macrista por su responsabilidad por la situación económica. En su queja, el ex ministro de Educación recordó que la presidenta de la Cámara alta le aclaró que no correspondía que hiciera uso de la palabra debido a que estaba refiriéndose a un tema que no estaba en tratamiento.

Cristina escuchó la moción de privilegio de Bullrich en su contra y, sin responderle, la derivó el planteo a la comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce la senadora del FdT María de los Angeles Sacnún.

"Como usted es una de las figuras más importantes de la política argentina la quieren utilizar. Acá no se le impide la palabra a nadie, cuando algún senador pide el uso de la palabra es para referirse a la votación. No se puede pedir de nuevo la palabra. Actuar de esa forma es deslealtad parlamentaria", le respondió Mayans a Bullrich.

La sesión continuó con la aprobación de los embajadores de España, Ricardo Alfonsín; de Hungría, Hernán Patiño Mayer; y de Nicaragua, Daniel Capitanich. Y siguió luego con la aprobación de tratados internacionales, entre ellos, el Acuerdo Escazú , de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación ciudadana", reivindicó el senador Jorge Taiana, quien agregó que "la lucha por la defensa del medio ambiente y contra el cambio climática está enormemente vinculado con la concientización de la sociedad". "El acuerdo Escazú es un compromiso en la defensa del ambiente, puesto en los que más lo van a defender: los pueblos mismo y los jóvenes, que han despertado en su conciencia sobre el sistema de explotación que condena su futuro", insistió.

La Cámara alta continuará con el tratamiento de la moratoria universal y una ley de asistencia al turismo.