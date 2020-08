¿Quién es Daniel_Espinoza?

Mini bio: Mi nombre es Daniel, mi apellido no es Espinoza. Por prudencia laboral he tomado hace mucho este apellido y forma parte de mi ciber-vida.

Al parecer mis ideas socialistas no gozan de gran aceptación en el mundo patronal y resultó ser necesario. Soy una persona de clase media más. Casado, dos hijes, vivo en el GBA. Trabajo en relación de dependencia como vendedor de productos de limpieza. Hoy en día hago todo desde una compu, lo que me permite darle un vistazo a Página|12 , comentar, y seguir trabajando. En forma de militancia comunicacional, realizo un Programa/PodCast llamado Los Gatos del Muro, que se descarga en muchos países, principalmente España, y me brinda no pocas satisfacciones. Habitualmente muchos artículos de Página|12 son movilizadores o lectura obligada en el PodCast. La sección de Psicología con análisis sociales y hechos ligados a lo político son mis favoritos. Hace pocas semanas tuvimos una generosa charla con la columnista Nora Merlín, ¡una grosa!



Mi historia con el diario: Recuerdo que en sus inicios, Página|12 fue un diario esperado. El monopolio de los apropiadores de Papel Prensa se sentía mucho y, en épocas de alfonsinismo, un diario con una mirada innovadora e independiente tomó rápidamente esa porción del mercado que los andaba necesitando. De las primeras noticias que recuerdo, hay una especial, cuando enviados del FMI elevaron sus copas, en un almuerzo junto a Menem en La Rioja, por "el futuro presidente de Argentina" , ¡era 1987! Menem ni siquiera era candidato. Ya todo estaba decidido, faltaban 2 años para la caída de Alfonsín y el triunfo electoral de Menem. Página|12 ya lo estaba contando. Fue interesante ver los hilos que se movían colocando a Menem en el camino correcto para su futuro triunfo. Página|12 fue una fuente de información necesaria para poder visualizarlo.

Al igual que muchos, en el 2008 y durante el conflicto por la 125, me sumé a eso que llamaron ciber-militancia, que ocupó las redes y que también se expresa en las calles. Otra oleada se sumaría con el fallecimiento de Néstor en el 2010. Volví a creer, durante la década ganada, en la política como medio para que un proyecto nacional y popular fuera posible. Dijo Hebe una vez: "ninguna militancia es pequeña", y creo en ello. En mi caso, siempre intento participar en las redes y aquí en la comunidad, muchas veces utilizando el humor crítico, para ayudar a digerir mejor la avasallante realidad neoliberal. Así sea en la web, un llamado a un programa radial, o en los comentarios de Página|12.

Me interesa la llamada "otra mirada" de Página|12 que incluye diariamente análisis de medios y desnuda discursos falaces más allá de la noticia en sí, dando un marco absolutamente necesario para comprender la misma. Mi interés en P12 va más allá de la información. En este diario se da espacio y voz a las minorías postergadas. Minorías que considero fundamentales para romper el discurso hegemónico y globalizado que asola el planeta. Los cambios en el discurso patriarcal vendrán de las minorías, no de las mayorías, y la decisión de apoyar mensualmente al diario va también en ese sentido. Con una satisfacción adicional, si alguien pretende molestar dentro de la comunidad oficiando de troll, para hacerlo, debe primero ayudar con un aporte para colaborar con el diario. ¡Justicia poética!

La comunidad de lectores de Pagina|12 me recuerda a los inicios del muro de 678 facebook dónde luego muchos transformamos nuestras amistades virtuales en reales de carne y hueso.

Nos están faltando los emoticones para expresarnos o darle el tono justo a nuestro comentario cuando este puede resultar ambiguo. Tip: Copiar y pegar un emoticón de WhatsApp en nuestro comentario, funciona.

Saludos a todos, y al Staff: ¡Gracias por la lucha!