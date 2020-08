El presidente de Lanús no cree que pueda comenzar la Copa Libertadores

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, fue pesimista con la vuelta de la Copa Libertadores programada para el 15 de septiembre próximo, a raíz de la evolución de la pandemia de coronavirus en los países de Sudamérica.



"No creo que la Copa Libertadores arranque el 15 de septiembre. Es muy difícil organizarlo con los vuelos de los diferentes países. Lo dije hace unos meses, la Copa debe comenzar más tarde", indicó Russo en diálogo con Radio Cooperativa.



"El día que empiece la Copa, tiene que tener la aprobación de los diez países de Sudamérica. No es fácil que los diez países el 15 de septiembre estén en condiciones de llevar a cabo los partidos del torneo", estimó el titular de Lanús, club que compite en la Copa Sudamericana.



En el ámbito local, Russo dijo que "la expectativa" de los dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos es que el fútbol regrese a fin de septiembre. "Es posible que haya un torneo de seis zonas, no hay una decisión tomada, pero vamos por ese camino", apuntó.



Russo dijo que para Lanús será un campeonato "para apostar por los juveniles", debido a la delicada situación económica de los clubes por la pandemia de coronavirus. "Estos meses son muy duros. Estamos al día, pero perdiendo 12 millones de pesos por mes. Por eso la apuesta a juveniles porque se hace difícil", concluyó Russo.