El genial video de Monfils y Svitolina en modo Pimpinela

El francés Gael Monfils y la ucraniana Elina Svitolina conforman una de las parejas más exitosas del mundo del tenis. De novios desde hace más de un año, el número nueve del ranking masculino y la número cinco del escalafón femenino recrearon una supuesta pelea, en la que la jugadora mostró todo su talento y precisión con la raqueta, mientras que el galo dejó en claro su capacidad actoral y su sangre fría.





"No lo intenten en sus casas", advirtió Monfils, después de aclarar que su novia no tenía un buen lunes. En el video, la número cinco del mundo repite que no se siente bien y comienza a tirarle pelotazos a su novio, que simula no darse cuenta de lo que sucede, mientras mira su teléfono móvil. Después de siete pelotazos a máxima potencia que le pasan a centímetros, Monfils se toca el pelo, como si nada hubiese sido sucedido.

Monfils y Svitolina suelen subir a sus redes sociales fotos y videos divertidos, que generan mucha interacción con sus fanáticos, ya sea bailando como jugando al ping pong.





Los dos tenistas se encuentran entrenando sobre polvo de ladrillo para cuando se reanude la temporada en Europa, ya que anunciaron que no concurrirán a Nueva York para disputar el US Open, porque consideran que hay riesgo para ellos y sus respectivos equipos de contagiarse de coronavirus.