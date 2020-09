La marcha de los contagios: los anticuarentena en el Obelisco  

Manifestantes se concentraron en el Obelisco porteño para protestar contra la cuarentena por la pandemia de coronavirus y contra el gobierno nacional, en una manifestación impulsada por referentes del macrismo como Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y Luis Brandoni . Bullrich, presidenta del PRO, llegó en auto a la marcha . Primero no se bajó del vehículo, pero algunos minutos más tarde descendió y grabó un video con reclamos contra la cuarentena.





La convocatoria se dio en momentos en que el país y especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires registran los mayores números de contagios de covid-19. A pesar de eso, incluso la cuenta oficial del PRO en Twitter llamó a marchar y utilizó una frase del General Don José de San Martín.







El dirigente radical Luis Brandoni y el extitular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se acercaron a la manifestación y armaron un "corralito" para intentar escenificar una distancia social que no se vio en el epicentro de la marcha.





En el Obelisco llamaba la atención un gran muñeco inflable con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un traje a rayas, similar a los utilizados en las marchas en Brasil contra Lula Da Silva y Dilma Rousseff.

Los testimonios recabados por los canales de televisión dieron cuenta de los ya clásicos argumentos sobre la inexistencia de la pandemia y un supuesto complot internacional que incluye a George Soros y Bill Gates para crear un "nuevo orden mundial". También se repitió el pedido de “libertad” y mensajes contra la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández .

Agresiones a periodistas

Similar a lo que ocurrió en la marcha del 9 de julio pasado , un grupo de manifestantes intentó agredir a los periodistas de C5N al grito de “cómplices de la corrupción”.

Como la situación estaba escalando en violencia (un hombre le propuso al movilero "agarrarse a las piñas"), intervino la policía rodeando a los periodistas del canal a modo de barrera de protección.







Lo que dicen los manifestantes

Mientras una caravana de autos comezaba a llegar al Obelisco, una mujer, que dijo haber llegado en su vehículo y rociándose con alcohol "a cada rato", aseguró al canal TN que marchaba por "la reforma de la justicia". “Vinimos por la justicia, por la libertad, porque queremos un pais con democracia plena”, agregó otra señora. "No a la reforma judicial, no a nada, no a nada", sostuvo después otra manifestante.



“Cuidarse no es aislarse, no es encerrarse. Es alimentarse, oxigenarse, asolearse. Y eso lo dice la inmunología", dijo a Crónica TV Marcelo Peretta, del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. "Si vos encerrás a una persona le bajás las defensas, está propensa a enfermarse, está con miedo porque cree que el virus lo va a agarrar”, agregó y sostuvo que "lo que nos va a salvar es la inmunidad natural”.



Santiago Gerardi, otro manifestante anticuarentena, sostuvo ante el micrófono de C5N que "esta cuarentena es criminal porque ha traído mucha miseria a la Nación" y aseguró: "Esto es una gripe, siempre están colapsados los hospitales a esta altura". Agregó que "la gente no tiene miedo al virus porque siente que su libertad y su republicanismo está en juego".



La convocatoria opositora se replica en otros puntos de la Ciudad y en distintos lugares del país. "No queremos reforma de la Constitución ni que se toque a ningún juez que está en la causa de los cuadernos", dijo una mujer que se manifestaba en Recoleta frente a la vivienda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el mismo lugar, un hombre expresó a C5N que fue a la marcha solo porque está en contra de CFK. “Fernández es un títere de ella, así que no me merece ningún respeto. Hace lo que ella le dice, no es un tipo auténtico y siempre se desdice", manifestó.



En Cabildo y Juramento, un hombre explicó que marchaba "fundamentalmente por decirle no a la reforma judicial" pero también para pedir "respeto a la gente". "Esto es como ir a la guerra. Sabemos que ir a la guerra trae un montón de problemas, entre ellos las bajas. Hemos empezado una guerra en el mes de marzo, estamos en agosto y estamos librando batallas y no sabemos todavía las que faltan", dijo.