Lucas Alario se quiere ir del Bayer Leverkusen alemán

El delantero argentino Lucas Alario pretende irse del Bayer Leverkusen de Alemania, en busca de regularidad en su juego, según lo deslizó su representante Pedro Aldave.



"Ya lo hablamos con los directivos, vamos a intentar salir para que él pueda jugar. El trabaja como un profesional pero vamos a buscar un equipo que sea apto para sus características", indicó Aldave para Radio Colonia.



"El club quiere al jugador porque sabe cómo trabaja, pero no es bueno tener una Ferrari guardada. Ellos no se quieren desprender de él, así que tal vez salga en condición de préstamo", precisó Aldave.



"La liga inglesa y la italiana son buenas. Hay varias ofertas. No es tanto la liga lo que importa, si no como juegue el equipo y en qué condiciones va a ir. Estamos trabajando con el club de forma tranquila", agregó Aldave.



El empresario apuntó que el ex Colón y River "quiere jugar y estar en la Selección", y catalogó como "complicado" que regrese al club de Núñez en el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2015.



"Tiene que ver como esta él. Cuando se le termine su carrera en Europa veremos como está. Hay que ver que técnico está. La idea es que vuelva y la cancha le quede chica", completó Aldave.