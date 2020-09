"Macri no puede desconocer su irresponsabilidad"

Un tuit del ex presidente Mauricio Macri reivindicando el banderazo de protesta del lunes generó la reacción a coro de parte del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quienes salieron a marcar la conducta desaprensiva de la principal oposición. "Aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia", lo cruzó Cafiero. En la Casa Rosada explicaban que con el mensaje del ex había quedado claro el carácter partidario de la marcha, además de poner al descubierto la puja de poder abierta en Juntos por el Cambio, donde cada vez hay más diferencias entre los dirigentes con responsabilidades de gestión y los nucleados alrededor del ex presidente. "Antes era algo más escondido, ahora se ve a la luz del día", subrayaban.

La ex ministra y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, una de las promotoras de la marcha del 17A, reveló temprano que había hablado con Macri desde Suiza y que el ex presidente estaba muy contento por la protesta anticurentena. Poco después, él mismo escribió un tuit sobre su estado de ánimo. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", redactó el ex presidente desde su exilio dorado. Luego de pasar unos días en París y en la Costa Azul, Macri ya está en Suiza para participar de algunas actividades no precisadas en su carácter de titular de la Fundación FIFA. Este martes subió una foto a Instagram hablando por teléfono desde una oficina en Zurich.

El presidente Alberto Fernández y Cafiero entendieron que no debían dejar pasar por alto esa reivindicación de la protesta realizada en plena cuarentena, cuando los nuevos casos diarios de coronavirus se mantienen altos y se busca evitar a toda costa un salto en los contagios que sature el sistema sanitario. "Esos hospitales públicos que usted desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes", añadió el jefe de Gabinete en su respuesta en la red social. Más llamativa todavía fue la aparición de Wado de Pedro. "Irresponsable como presidente, irresponsable como opositor. Siempre Mauricio es Macri", escribió el ministro en Twitter. Por lo habitual, su uso de las redes sociales es más informativo de sus actividades que político.

"Es evidente que hay un sector de la oposición que quiere hacer de cuenta que no hace apenas siete meses que se fueron de la Casa Rosada dejando un desastre", explicaba un funcionario del Gobierno la salida de dos de los principales ministros contra el ex presidente. Por un lado, querían que quedara claro que esa riesgosa protesta había sido empujada por la oposición, que ahora buscaba quedarse con el supuesto rédito político. Por el otro, dejar en claro que en Juntos por el Cambio hay una disputa de poder irresuelta, pero que mientras tanto las decisiones la siguen tomando quienes forman parte de la línea dura.

Marcaban que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, habían desaconsejado la misma movilización que luego festejaban sus referentes políticos. "Juntos por el Cambio es Macri, que no quieran vender que son una cosa diferente. La supuesta moderación y preocupación por la salud que muestran Rodríguez Larreta y Quirós no es la real línea partidaria", subrayaban. En ese sentido, llamaban la atención sobre el silencio que mantenían gobernadores e intendentes de la principal oposición sobre la marcha que su conducción buscaba mostrar como una gesta ciudadana. Esas diferencias quedaron en evidencia en el zoom de Juntos por el Cambio de ayer, del que no participó el jefe de gobierno (ver página 8).

En la Casa Rosada también remarcaban el absurdo de oponerse a un proyecto de reforma judicial -supuesto eje convocante de la protesta- que todavía se tiene que debatir en el Congreso. "Es ridículo, si quieren modificarlo tienen todas las posibilidades de hacerlo. Ya dejamos en claro que estamos abierto a todas las iniciativas", respondían en Gobierno. Insistían que ni siquiera se había conversado la posibilidad de volver para atrás o siquiera ponerle un freno a la reforma, que seguramente hoy tendrá su dictamen de comisión en el Senado, luego de que pasaran a exponer todos los especialistas. La estrategia para conseguir la mayoría será consensuar las modificaciones con los gobernadores.

En Gobierno insistían que la protesta del lunes había sido otra evidencia de la existencia de una minoría intensa opositora, que se había sentido sólo en los mismos distritos donde el macrismo suele obtener buenos resultados. "Los que marchan son los que no nos votaron", aseguraban. Para eso, se basan en el consenso que existe entre los encuestadores acerca de que si bien Alberto Fernández bajó algunos puntos respecto a la imagen récord que consiguió en los primeros meses de la cuarentena, hoy las opiniones positivas se ubican alrededor del 60 por ciento, que es lo que tenía antes de la pandemia. Es decir, que quienes lo apoyan todavía superan al 48 por ciento que lo votó en octubre.

Si bien admiten que los cinco meses de cuarentena generan malestar y angustia en la gente, que termina proyectando esa frustración hacia el Gobierno, también aseguran que el anuncio del acuerdo con los acreedores por la deuda y de la producción nacional de una vacuna contra el coronavirus sirvió para recuperar puntos y generar optimismo. Esperan que las medidas económicas que se mantienen en gateras terminen de redondear una recuperación, pero la fecha de presentación continuaba incierta, a la espera que verifique una baja en los contagios.