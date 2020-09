El Pueblo Kolla considera racista un cambio inconsulto en Educación 

La Qullamarka, máxima organización del Pueblo o Nación Kolla, manifestó su disconformidad y malestar por el cambio del nombre del profesorado de educación bilingüe que se creó en Salta en 2013.

Cuando se inició la carrera otorgaba título de "Profesor de educación primaria con orientación intercultural bilingüe", sin embargo, el año pasado, por resolución 1349/19, del Ministerio de Educación de la Nación, el título pasó a ser de "Profesor de educación intercultural bilingüe".

El cambio se advirtió cuando los egresados de la última camada recibieron el título. El cambio cayó mal en las comunidades indígenas que desde 2010 llevaron adelante un proceso de lucha para que se creara el profesorado. Es que consideran que no está clara cuál es la incumbencia de los nuevos egresados que además se anotaron para recibir un título y terminaron por graduarse con otro. Y encima no los consultaron para realizar estos cambios. “Se hizo un cambio de denominación del título cuando todo el proceso de creación y consulta fue para que los docentes de acá tengan las mismas competencias que los otros docentes”, sostuvo ante Salta/12 Raúl Viveros, miembro de la Comunidad Kolla Colanzulí y parte de la mesa de la Qullamarka, Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas

Viveros consideró que este cambio responde a una “decisión arbitraria” entre el Ministerio de Educación de la Nación dirigido en ese entonces por Alejandro Finocchiaro y la entonces ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo. Planteó dos cuestiones a destacar: que no se respetó lo acordado en la fundación de los terciarios en 2013 y que la decisión fue inconsulta con los pueblos.

“Entendemos que es una decisión arbitraria porque a los estudiantes se les ofreció un determinado plan de carrera y después por una resolución cambian el título”, explicó. Añadió que al no estar claro lo que se abarca con el cambio, no se sabe cuál es el nivel de enseñanza que van a ejercer los egresados.

“Habrá que ver lo que dice la letra chica porque siempre se trabajó para una carrera pensada en la enseñanza primaria”, señaló. Por eso también cuestionó si es que se va a implementar un nuevo plan de estudio o no. “Nos ponemos en alerta y esperamos las declaraciones pertinentes”, subrayó.

La Qullamarka emitió un manifiesto en el que sostuvo que “percibe” y “rechaza el racismo y la xenofobia insertos en las relaciones de poder, que provocan diversos grados de discriminación”. Para la organización, “esta modificación genera dudas y temores en los estudiantes y egresados sobre si los perjudica en su búsqueda laboral, ya que se inscribieron en una carrera, y luego de una espera de cuatro años, al egresar reciben otro título”.



Además, consideró "grave" la situación "teniendo en cuenta que la política educativa en la creación e implementación de los terciarios con orientación intercultural es parte de nuestra lucha territorial para evitar la deserción de los jóvenes de las comunidades". Y añadió que la continuidad de estos terciarios fortalece "las pautas, valores y saberes ancestrales vinculados a la espiritualidad, producción, organización e institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe en nuestras comunidades".

Viveros anunció que en los próximos días harán un pedido de aclaración a la cartera encabezada por Matías Cánepa en Salta. El manifiesto también se dirige a la autoridades nacionales del área de Educación, a cargo de Nicolás Trotta. En el caso de no obtener respuestas, elevarán un pedido colectivo ante la Justicia. “Vamos a pedir una aclaración porque no sabemos cuáles son las competencias que se abarca con este cambio”, afirmó Viveros.

La resolución 1349/19, aprobada en mayo, cambia la condición de “profesor primario” por “profesor”. En la resolución se expresa que se hizo con la intención de “otorgar validez nacional a los títulos” porque las resoluciones provinciales 2059/13, 3680/13 y 4659/16 no contemplaban ese aspecto. “En las resoluciones anteriores no se consignaba la validez nacional, ahora sí y no la discutimos”, aclaró Viveros. “Lo que nosotros queremos es una voz oficial del Ministerio de Educación de Salta para saber cuáles son las incumbencias laborales que va a afrontar el estudiante para que pueda asegurar la cuestión laboral”, indicó.

De acuerdo al manifiesto, "se desconoce el proceso y el mecanismo de consulta previa, libre e informada", previsto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre "la modificación de contenidos de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en las cajas curriculares de los planes de estudio docente implementados en 2013". Puesto que el diseño de la curricula se generó sobre la base de los derechos logrados a través de un proceso de lucha que incluyó marchas comunitarias como la realizada en 2012.

La Qullamarka también sostuvo que las normativas oficiales provinciales y nacionales, como las resoluciones 4279 y 4659, de 2016, y la cuestionada 1349/19, no contemplan la participación indígena. Y en esa línea, contradicen Ley de Educación Nacional 26206, cuyo capítulo 11 reconoce a la educación intercultural bilingüe conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

La Qullamarka solicitó que la explicación se deje asentada en una resolución ministerial “para que las competencias e incumbencias del título estén garantizadas y no sean cambiadas”, alertó Viveros.

La no aclaración, según el manifiesto, limita “el derecho en el ejercicio de la carrera docente y fuentes de trabajo, ascensos jerárquicos y mejores oportunidades de perfeccionamiento y formación académica para nuestros jóvenes, como así también la inserción en las universidades del país para contar con profesionales indígena.

Viveros dijo que en las localidades de Santa Victoria Oeste, Nazareno e Iruya existen cuatro profesorados que dictan la carrera y que son anexos del Instituto de Enseñanza Superior "Dr. Alfredo Loutaif" 6023, de Orán.

Señaló que a los miembros de las comunidades indígenas les preocupa que “siendo los únicos lugares para estudiar”, los estudiantes dejen la carrera ante la confusión que genera este cambio.

“Queremos que se garantice la continuidad de la carrera y que haya una voz clara y contundente que dé una explicación porque no queremos deserción en la única carrera que hay en la zona. Acá no hay opción y sólo queremos que los estudiantes puedan concluir sus estudios”, enfatizó.

Salta/12 intentó contactarse con autoridades de Educación, pero no obtuvo respuesta.