Coronavirus: trabajadores del subte en estado de alerta por trenes y pasillos repletos

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunció que la empresa Metrovías no controla la cantidad de gente que utiliza el transporte y que "intenta imponer un diagrama de servicios en la Línea C que no solo no soluciona los problemas existentes, sino que expondría a nuestros compañeros a mayor riesgo de contagios de covid-19". El sindicato declaró el estado de alerta.

En un comunicado de prensa, AGTSyP señaló que, a pesar del aislamiento y de que el gobierno porteño sostiene que el uso del subte disminuyó, "se han podido observar trenes abarrotados y pasillos colmados, demostrando la ineficacia del diagrama establecido por la empresa" Metrovías.

El transporte público sólo puede ser utilizado por trabajadores considerados esenciales. Sin embargo, el personal del subte señala un aumento notable en la cantidad de pasajeros. “No se puede dejar de señalar la falta de controles en los accesos, responsabilidad compartida entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad, lo que deriva en un incremento injustificado de pasajeros, que agrava el problema”, continúa el texto firmado por los dirigentes Roberto Pianelli y Néstor Segovia.

En el comunicado, el sindicato informa que "en lo que va de la cuarentena lxs trabajadorxs del subte sumamos 94 contagiados de Covid-19, 3 de ellos fallecidos". "La empresa nos quiere imponer diagramas que nos dejan librados a nuestra suerte y en vez de escuchar a lxs trabajadores los sanciona", denunciaron.

"A partir de hoy nos declaramos en Estado de Alerta y llamamos a la reflexión a las autoridades de Metrovías, SBASE (Subterráneos de Buenos Aires) y al Gobierno de la Ciudad sobre el riesgo al que exponen a usuarixs y trabajadorxs en medio de la Pandemia por Coronavirus", advirtieron los trabajadores.