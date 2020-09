Salta renegociará más de $1600 millones de deuda con la ANSeS

Apretados por los vencimientos y con una economía local que no levanta, consecuencia de la pandemia, el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, acompañado por el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, participaron de una reunión virtual con funcionarios nacionales y unos 19 gobernadores más, para acordar una nueva prórroga al pago de la deuda que la provincia tiene con ANSeS.

En el encuentro, del que participaron el ministro del Interior de la Nación, Eduardo De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, y el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, informaron a los gobernadores que se podrá refinanciar las deudas a través de una ley.

Las provincias tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, una deuda con vencimientos en agosto por $25.500 millones (el total es de $102.000 millones), de los cuales le corresponden a Salta, entre capital e intereses, $1669 millones de un total a pagar entre este año y el 2023 de $4400.

Todas las provincias al unísono habían solicitado poder retrasar esos vencimientos hasta ver luz del otro lado del túnel, en la oscuridad a la que los sometió el virus SARS-Cov-2.

Pero el problema se presentaba con el Fondo de Garantías, ya que durante la administración Cambiemos se prometió ese Fondo como garantía para el pago a las jubilaciones que ingresaron en la llamada “reparación histórica” una vez que se agotaran los recursos del blanqueo de capitales. Y esos recursos, unos $150.000 millones, ya se agotaron.

Al no tener garantía posible, la ANSeS necesita el dinero del Fondo y cobrar los vencimientos para pagar la reparación histórica, o al menos demostrar que el dinero está.

La solución que encontraron los funcionarios nacionales avanzar con una ley, que ya se encuentra en Diputados, en la cual se permite que las jubilaciones que tiene que ser compensadas con la reparación (unas 800 mil) sean pagadas no por el FGS, sino a través del Ministerio de Economía de la Nación.

De esa manera se habilitaría al organismo para establecer nuevos mecanismos de refinanciación. Los gobernadores deberán enviar una nota para pedir la prórroga por 45 días de los vencimientos y la ANSeS emitirá una resolución para avalar el pedido, liberando así las retenciones de coparticipación que el Banco Nación había realizado a las provincias por su deuda con el Estado Nacional.

En conversación con Salta/12, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, reconoció que “con Nación trabajamos muy bien, este es un gobierno muy cercano” y explicó que la provincia tiene este año “vencimientos por $9.600 millones”, por lo que están buscando trabajar “distintas estrategias de administración de esos pasivos”.

El funcionario informó que las provincias recibieron créditos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad en los años 2016, 2017 y 2018, “y salta recibió $4.400 millones, por lo que están llegando los vencimientos de ese crédito”.

Se esperanzó con que la ley presentada en Diputados para refinanciar la deuda de las provincias tenga un tratamiento rápido y favorable, “la idea es refinanciar ese vencimiento y pagarlo de otra manera, la Nación no solo nos ayuda con esto, sino también con el Fondo Fiduciario, que nos dio posibilidades de refinanciarlos, y un nuevo crédito muy blando para atravesar esta situación del covid, además de los Aportes del Tesoro”, añadió.

Dib Ashur anunció que el próximo 24 de agosto tendrán una reunión con funcionarios de los ministerios de Economía, Interior y Producción, para evaluar las obras prioritarias en las que quiere avanzar cada provincia “en sus distintas áreas, en conectividad, salud, educación que para nosotros sean importantes”.

“Venimos consiguiendo apoyo para obras estratégicas como la ruta 51, la ampliación del Hospital San Bernardo, la planta depuradora de zona sur, por nombrar algunas”, manifestó.

Planta depuradora

El titular provincial de la cartera de Economía informó que la provincia está realizando “todas las gestiones” para que el proyecto de la planta depuradora de zona sur anunciada por el gobernador sea aprobado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID).

“Es una planta depuradora de líquidos cloacales, una obra importantísima y no lo lograríamos si no fuese gracias a la ayuda de Nación para abrirnos esos canales de diálogo”, indicó Dib Ashur.

Se trata de un financiamiento de 97 millones de dólares a pagar entre Nación y Provincia “con un plazo muy largo, períodos de gracia, y a tasas muy bajas porque son créditos para promover el desarrollo”.

La deuda externa

El ministro aseguró que ya están en constante diálogo con los bancos y los tenedores de títulos a nivel internacional para renegociar los 390 millones de dólares de deuda.

“Para detectar esos tenedores están los agentes de información, que encuentran quiénes tienen títulos y quiénes son los que tienen más para dialogar con ellos”, detalló.

El 7 de agosto se pagó el vencimiento de unos 16 millones de dólares “porque teníamos esa posibilidad y no queríamos postergarla”. Pero añadió que el próximo vencimiento será en enero de 2021 y, si bien hay tiempo para negociar, el ministro enfatizó que no es tanto, “estamos a septiembre y los acuerdos no son tan sencillos”.

La provincia buscará postergar los pagos y renegociar la deuda “para que sea sostenible en el tiempo, de acuerdo a la posibilidad de pago, tenemos que afrontar más de 130 millones de dólares de vencimientos por año, es mucho dinero, más cuando recaudamos en pesos y con esta situación mundial de baja de la actividad económica”.