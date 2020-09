Ecuador creó "Escuadrones Covid" para evitar un nuevo caos mortuorio

Ante el creciente número de muertos por coronavirus en Quito el gobierno de Ecuador creó “Escuadrones Covid” para descomprimir la atención del sistema sanitario. El ejecutivo tomó nota de los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil hace apenas unos meses. Ahora el epicentro de la enfermedad se trasladó a la capital del país. Los escuadrones, que funcionan bajo la órbita de la Policía Criminalística, se activan ante llamadas de personas que informa de una muerte en su hogar o la vía pública. El equipo se encarga de aceleran los procedimientos: registran las muertes y levantan las actas de defunción. Según el salubrista de la Universidad de las Américas de Quito, Estaban Ortiz, el sistema de salud en la ciudad está desbordado. “La gran mayoría de las personas no llega a ser diagnosticada. Los más pobres no tienen dinero para hacerse las pruebas, por eso mueren en sus casas”, señaló el especialista en comunicación con Página/12.

Escena del crimen

Metido en un traje de bioseguridad, William Yugzi entró apenas con un celular para hacer fotos a una inusual escena del crimen. El hombre que murió infectado con coronavirus quedó sentado, con un vaso de agua y galletitas en las manos. En una humilde vivienda de Quito, Yugzi, de 38 años, hizo el reconocimiento gráfico de la posición en que encontró el cuerpo, ya con rigor mortis, e inspeccionó si presentaba indicios de violencia. El uniformado es parte del "Escuadrón Covid", que integra con otros dos policías de Criminalística y que es movilizado exclusivamente para los casos de coronavirus fuera de los hospitales. Al sitio también llegan un médico del ministerio de Salud, un fumigador y varios funerarios.

Con estos escuadrones el gobierno federal buscó evitar que se repitan las escenas de Guayaquil. Allí se vivieron momentos de profunda angustia para las personas que reclamaban por el paradero de sus seres queridos ante el caos administrativo y sanitario. Ahora que Quito es el nuevo foco de la pandemia en Ecuador, estos grupos de criminalística actúan y resuelven de manera expedita. Con una población de 17,5 millones de habitantes, la pandemia dejó en Ecuador más 6.248 muertos en seis meses, según los registros oficiales. Unas 106.481 personas dieron positivo a la enfermedad.

El agente Yugzi sacó fotos del cadáver con su celular. Pablo Sásig, de 48 años, estaba desempleado. Fue diagnosticado con covid-19. Rodrigo, de 23 años, le cuenta al agente que su padre no se sentía bien. La noche anterior se sentó en un sillón al pie de su cama mientras la familia dormía, narró el joven. Rosa, su abuela, lo encontró en la mañana, sentado. Palpó su frente para ver si seguía con fiebre. Intentó despertarlo, pero no respondió. El llamado de auxilio de la familia activó uno de los 15 equipos creados por la Policía.

Los miembros del “Escuadrón” cuentan que viven con el miedo a contagiarse. “Es muy duro, pero con cariño lo hacemos para identificar a una persona", contó Yugzi a la agencia AFP. Antes de ingresar a la viviendas se ponen los trajes de protección personal. El primero en entrar es el responsable de desinfectar la habitación y el cadáver. Después pasa el médico y detrás van los policías. Solo cuando se autoriza el retiro del cuerpo, entran los funerarios. En ese momento las familias deben decidir si serán cremados o sepultados.

Sin camas en Terapia Intensiva

Desde abril unas 300 personas en Quito, entre confirmadas y sospechosas de haber contraído el virus, murieron de manera repentina en casas, calles, consultorios médicos privados y autos cuando se trasladaban a hospitales. Las muertes por causas naturales se dispararon en medio de la pandemia. De enero a julio hubo 28.200 casos más con respecto al mismo periodo de 2019, según el Registro Civil. Sin embargo para el equipo de Ortíz las muertes en exceso respecto al año pasado son más 32 mil. “Según nuestros análisis en la Región Costa de cada 10 muertes lo más probable es que 8 o 9 sean por la Covid-19. En el Región Sierra, a donde pertenece Quito, de cada 10 muertes, entre 7 u 8 seguramente fueron por el virus”, señaló el médico salubrista.

Ortíz informó que el sistema sanitario de Ecuador ya se encontraba en una situación crítica previo a la pandemia. "Los últimos años se debilitó la atención primaria que es donde aparecen las enfermedades en primer término. Podés tener hospitales muy chéveres pero no podés contener el contagio sin atención primaria. Si a eso le sumás que a nivel comunitario no se actuó bien, con eso puedes explicarte la situación actual", subrayó el especialista. Si bien hubo un aumento de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el médico indicó que no están siendo suficientes para contener la pandemia. "El sistema sigue saturado y nos preocupa por que ya estamos viendo que las otras patologías no Covid están saliendo a la luz. No se los puede operar por que no tenés camas disponibles para eso", señaló Ortiz.

Informe: Juan Manuel Boccacci