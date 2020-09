Graciana Peñafort: "La Justicia argentina va a tener que escuchar que toda la causa armada por Nisman es una mentira"

"Finalmente, la Justicia argentina va a tener que escuchar que toda la causa armada por Nisman es una mentira", celebró la abogada Graciana Peñafort al conocerse que el ex titular de Interpol Ronald Noble declarará como testigo en la causa por el Memorándum con Irán. Peñafort, quien era abogada defensora del fallecido ex canciller Héctor Timerman acusado por traición a la Patria, lamentó que Timerman "no esté para verlo porque cuántas veces pedimos la declaración y de qué manera grosera nos rechazaron los pedidos".

Peñafort recordó "las distintas estrategemas" que atravesó junto a Timerman en lo que calificó como "una causa llena de trampas" y apuntó particularmente contra el fallecido juez federal Claudio Bonadío, quien instruyó la causa de Memorándum, los querellantes --entre ellos la DAIA-- y los medios de comunicación. "Fue un espanto y le costó la vida a Héctor. Lamento mucho que recién ahora podemos conseguir la declaracion de Noble y también me alegro porque va a ser un foco de verdad en una causa que siempre fue una gran mentira".

La abogada consideró que la declaración de Noble, pautada para el próximo 5 y 19 octubre, "es lo que debería haber pasado siempre" y en su testimonio explicará lo "ya ha explicado cientos de veces, pero, finalmente, la justicia argentina va a tener que escuchar que toda la causa de Nisman era una mentira".

"La causa tenía un objetivo político: imputó, atormentó y le provocó la muerte a gente que era inocente. Llevó a prisión a gente inocente. Era un verdadero hostigamiento de un sector político con una causa infamante", describió Peñafort sobre la causa impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento el día en que tenía que ir a exponer su investigación al Congreso.

Peñafort indicó que la idea del pacto con Irán fue propuesta por el propio Noble para resolver lo que era un conflicto internacional de díficil resolución, ya que Irán no otorga la extradición a los altos mandos políticos que están acusado por el atentado a la AMIA y la Argentina no puede hacer juicios en ausencia. "Noble decidió acercar a las partes para poder solucionarlo", sostuvo la abogada sobre la historia que ahora el ex titular de Interpol podrá contar ante un fiscal argentino.

"Lo que se buscaba con el Memorándum era una avance en la investigación de la AMIA y ante este objetivo tan digno, armaron una causa espantosa", lamentó la ex abogada de Timerman.