Aclararon y no oscurecieron

La mamá de una nena de 4 años denunció a su pareja por abuso sexual contra la niña y lamentó que, si bien fue imputado, sigue en libertad. En un relato angustiante, Wanda contó el jueves en Canal 3 que pese a su denuncia y a la grave imputación contra Gustavo O., no está detenido. La audiencia en la que fue acusado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante" fue el 24 de julio, y aunque lo primero que se cuestionó fue que el juez Alejandro Negroni le diera la libertad a cambio de una fianza de 15 mil pesos --a pagar en cuotas--, ayer el magistrado salió a aclarar que no dictó la prisión preventiva porque el fiscal Diego Meinero no la solicitó y tampoco se opuso a la forma de pago de la caución. Desde Fiscalía dieron explicaciones e indicaron que la madre de la nena fue citada nuevamente, tras tomar conocimiento, el miércoles pasado, de un video donde habría manifestaciones de la víctima.

Las investigaciones están a cargo de fiscales; mientras que jueces y juezas deben tomar decisiones sobre pedidos y planteos que hacen las partes. La investigación en cuestión está en la etapa inicial: tras la denuncia presentada el 20 de julio, el fiscal Meinero decidió imputar a O. por el delito de abuso cometido el 3 de julio, pero "no pidió la prisión preventiva", según confirmó ayer el juez Negroni. Es decir, la causa sigue con el imputado en libertad.

El resultado de esa audiencia angustió a Wanda, quien sorprendió al papá de la nena practicándole sexo oral mientras dormía: "No puede ser que yo esté así y él está lo más tranquilo en su casa”, sollozó la joven que sospecha de otros sucesos, por lo que le contó su hija, entre juegos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que Negroni admitió la imputación y ordenó libertad con restricciones para el acusado. Ante los cuestionamientos que derivaron de esa decisión, el juez quiso hablar y explicó que el fiscal no pidió prisión para Gustavo O.. "El fiscal no solicitó la prisión preventiva. Por lo tanto se le dio la libertad con una serie de restricciones como la fianza", expresó Negroni en Canal 3. Y aclaró que "el Código ordena que debe darse la libertad, salvo que el fiscal o querellante soliciten la prisión preventiva".

En tanto, en las primeras horas de la tarde de ayer, Fiscalía comunicó que el 21 de julio se le tomó declaración a la víctima y a la madre, junto a psicólogas del equipo interdisciplinario. "En esa intervención la niña no declaró nada en relación al hecho denunciado y se tomó la testimonial de la madre, quien también aportó capturas de pantalla de un celular con referencia al hecho". Según se indicó: "Con esos dos elementos se libró allanamiento y orden de detención para el imputado, el 23 de julio". Al día siguiente, se realizó la audiencia. "Al momento de la imputativa no se contaba con la evidencia de cargo objetiva y concreta que debe tener un fiscal en su criterio de objetividad para solicitar una prisión preventiva y se solicitaron medidas alternativas, con las que se buscaba que el imputado no tenga contacto ni con la víctima ni con la progenitora, que realice firma semanales en Oficina de Gestión Judicial y el pago de una caución, que se cumplimentó en una primera parte el día de la audiencia; y otra, 3 días posteriores". Al mismo tiempo, plantearon que "no hubo aviso de incumplimiento de alguna de estas medidas". Y aclararon: "El monto de la caución se fija evaluando la situación socioeconómica de cada imputado".

Desde Fiscalía también indicaron que "cuando se hizo el tratamiento de las medidas alternativas (en la audiencia), el juez consultó a la progenitora de la víctima, la cual no manifestó oposición a la misma". Y sumaron: "El 19 de agosto se dio aviso de la existencia de un video en el que la víctima manifestaría, mediante juegos con muñecos, alguna situación relacionada a la denuncia, por lo que se citó a la madre para la semana que viene, junto a la niña, para que nuevamente sea evaluada por el equipo interdisciplinario". En tanto, dijeron que "hay medidas en curso, a la espera de resultados para evaluar los pasos procesales a seguir y si esto cambiaría la situación procesal del imputado".