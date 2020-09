Otro escándalo en la familia Trump

En un nuevo escándalo familiar, la hermana de Donald Trump, Maryanne Trump Barry, aseguró que el mandatario estadounidense "no tiene principios" y destacó su "falta de preparación" para el cargo que ocupa. Así lo expresó en una serie de audios difundidos por The Washington Post , que grabó de forma secreta su sobrina, Mary L. Trump , autora del libro Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. En una de las grabaciones, Maryanne, exjueza federal de 83 años, criticó una entrevista de 2018 que brindó su hermano a Fox News en la que sugirió que la pondría a trabajar en la frontera con México para supervisar los casos de niños inmigrantes separados de sus padres. Trump no para de sumar dolores de cabeza en la recta final de las presidenciales del próximo tres de noviembre. Tras la reciente detención de su exasesor estrella, el ultraderechista Steve Bannon , y con las encuestas ubicándolo al menos ocho puntos debajo de su rival, el demócrata Joe Biden, el mandatario apuesta sus fichas a convencer a indecisos y moderados en la convención republicana que comienza este lunes.

"No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y su base, me refiero a, dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No harías esto", dijo Maryanne Trump Barry en la conversación mantenida con su sobrina. En otro momento, se refirió a la falta de honestidad de su hermano y mencionó "su maldito tuit y sus mentiras". "Estoy hablando con demasiada soltura, pero ya sabés. El cambio de relatos. La falta de preparación. Las mentiras. Vaya mierda", agregó la exjueza federal, de acuerdo a los audios divulgados por el influyente diario estadounidense.

En otro tramo de las grabaciones, Trump Barry aseguró asegura que el presidente le pagó a otra persona para que le hiciera el examen de ingreso a la universidad. "Entró en la Universidad de Pensilvania porque hizo que alguien le realizara los exámenes", dijo su hermana, agregando que incluso recordaba el nombre del contratado.

Luego de la difusión de los audios, que fueron publicados un día después de la ceremonia realizada para despedir a Robert Trump , hermano del presidente fallecido la semana pasada, la Casa Blanca intentó minimizar el hecho. "Todos los días sale algo nuevo, ¿a quién le importa? Extraño a mi hermano, y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero el resultado es obvio. Nuestro país será pronto más fuerte que nunca", subrayó el mandatario en un comunicado enviado a The Washington Post.

Grabada por su sobrina

Chris Bastardi, vocero de la sobrina de Maryanne Trump Barry, Mary Trump, explicó que la escritora comenzó a grabar las conversaciones en 2018 "tras darse cuenta de que miembros de su familia habían mentido" en declaraciones anteriores. "Anticipándose a los litigios, consideró prudente grabar las conversaciones para protegerse", dijo sobre la decisión de la psicóloga, empresaria y escritora estadounidense de 55 años.

En una entrevista con Télam, Mary Trump se refirió a lo que podría pasar durante las elecciones presidenciales del tres de noviembre y dijo que estaba "preocupada" porque "Donald no aguanta perder". En su libro recientemente publicado, la escritora describe a un Trump criado por un padre "sociópata altamente funcional" y una madre "inestable y necesitada" que hizo trampa para entrar a la universidad, usó sus influencias para garantizar una banca de juez federal para su hermana, regalaba cosas usadas y logró sobrevivir a varias bancarrotas gracias a sus buenos contactos.

El hermano menor del presidente, Robert, quien murió la semana pasada, acudió a los tribunales para tratar de bloquear su publicación, argumentando que Mary estaba violando un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001 después de la liquidación del patrimonio de su abuelo, pero fue en vano. Se vendieron unas 950 mil copias el día en que las memorias fueron publicadas.

La convención republicana en la mira

Con las disputas familiares de fondo, Donald Trump se concentrará a partir del lunes en la convención republicana con la intención de arrebatarle a su rival demócrata, Joe Biden, el electorado indeciso y moderado, en medio de una profunda recesión económica. Originalmente, los cuatro días de la convención estaban programados para llevarse a cabo en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, pero el presidente trasladó la mayoría de los eventos de la convención a Jacksonville y a Washington después de una disputa con el gobernador sobre los protocolos de seguridad relacionados al coronavirus.

Además del vicepresidente Mike Pence y parte de la familia Trump (su esposa Melania y sus hijos Ivanka, Eric y Donald Jr), se espera que la convención también incluya a distintos líderes conservadores, entre ellos el senador por Carolina del Sur Tim Scott, la senadora por Iowa Joni Ernst, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy de California y la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki, Haley.



Por último, y como si a Trump le faltaran problemas, el secretario de Seguridad Interior, Chad Wolf, salió a desautorizarlo este domingo al aclarar que su departamento no tiene competencias para enviar agentes a los centros de votación para evitar un supuesto fraude en las elecciones. "Lo digo otra vez: eso no es lo que hacemos en el Departamento de Seguridad Interior", remarcó Wolf, miembro del ala dura republicana. El presidente viene advirtiendo hace semanas que podría producirse fraude electoral en los próximos comicios, aunque jamás aportó una sola prueba.