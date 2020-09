La situación de los históricos del Barcelona

El neerlandés Ronald Koeman, flamante DT del Barcelona, le confirmó este martes a dos referentes del plantel como Gerard Piqué y Sergio Busquets que continuarán en el equipo, en el marco de la renovación que lleva adelante el club luego de una mala temporada que se cerró con la eliminación de la Champions League en cuartos de final a manos del Bayern Munich y su histórica goleada 8-2.



Koeman, quien hace 24 horas le había comunicado al uruguayo Luis Suárez, al chileno Arturo Vidal, al croata Ivan Rakitic y al francés Samuel Umtiti que no los tendría en cuenta, continuó así con su serie de conversaciones con los jugadores más importantes del equipo.



"Koeman conversó con Piqué y le adelantó que sigue siendo intocable, mientras que a Busquets le anticipó que debido a la competencia que tendrá el equipo y a algunas modificaciones tácticas, quizá no sea titular pero que lo quiere en el plantel porque lo considera útil", publicó el periódico deportivo catalán Sport, que sigue el día a día del Barcelona.



En tanto, todavía es incierta la situación de otro "histórico" del club, como el lateral izquierdo Jordi Alba, con quien todavía Koeman no se comunicó. El entrenador neerlandés continúa rearmando el plantel, por ahora avisando a los que tendrá en cuenta y a los que deberán buscarse otro club, mientras espera una definición de la situación del rosarino Lionel Messi, con quien también se reunió para intentar convencerlo de permanecer en el equipo.

Este martes, el rosarino le habría comunicado al club sus intenciones definitivas de partir. La incierta situación de Messi sigue repercutiendo en por todos lados, desde el supuesto interés del Inter de Milán, Manchester City y la más reciente aparición de Manchester United hasta la palabra del ex presidente culé Joan Laporta. "Sospecho que quieren vender a Messi, lo que sería un error histórico. La imagen de cómo actúa el club es impresentable, y perjudica su imagen. ¿Le han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía del presidente y una falta de respeto al jugador", disparó el ex mandatario en Twitter, aprovechando la cercanía de las próximas elecciones y apuntando hacia el actual presidente, Josep María Bartomeu.



Los nuevos

Por otra parte, el Barcelona ya presentó a través de sus redes sociales a varias de las nuevas caras del equipo: el mediocampista bosnio Miralem Pjanic (30 años), proveniente de Juventus; el delantero portugués Trincao (20), comprado a Braga por 30 millones de euros; el volante brasileño Matheus Fernandes (22), de Palmeiras; y el juvenil de 17 años Pedri González López, wing izquierdo de Las Palmas.

La situación de los "históricos"

- Lionel Messi, 33 años; 731 partidos y 634 goles en el club: incierta.

- Sergio Busquets, 32 años; 579 partidos y 15 goles: se queda.



- Gerard Piqué, 33 años; 543 partidos y 46 goles: se queda.



- Jordi Alba, 31 años; 336 partidos y 17 goles: incierta.

- Ivan Rakitic, 32 años; 310 partidos y 35 goles: se va.



- Luis Suárez, 33 años; 283 partidos y 198 goles: se va.

- Samuel Umtiti, 26 años; 116 partidos y 2 goles: se va.



- Arturo Vidal, 33 años; 96 partidos y 11 goles: se va.