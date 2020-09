Eduardo Duhalde: ¿cuál es el mensaje entre líneas?

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó el lunes por la noche en un programa televisivo que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional. Sus dichos generaron un enérgico rechazo de referentes de todo el arco político. Además, vaticinó que la actual "es la más compleja de las presidencias" en el país, y advirtió que "se va a generar un clima peor al 'que se vayan todos, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil".



Está guionado por los verdaderos desestabilizadores, que son los evasores y medios golpistas. Es funcional, por ahí rentado muy bien, a esa derecha que no acepta nada que pueda llevar a un camino de mejora con igualdad, y ni hablemos de justicia social. Si realmente existiera una justicia real y no cooptada por esa derecha, hoy mismo algún fiscal lo estaría llamando para que presente pruebas de sus dichos o le metería un juicio.

Francanton45

Ya Mauricio intento sacar a la calle a las FFAA con la excusa de la inseguridad, lo mandaron elegantemente a pasear recordándole que no es su función constitucional, léase esto, oficiales actuales se criaron viendo como sus superiores y/o parientes terminaron muriendo presos o todavía están esperando condena por sus delitos. Algo tienen que haber aprendido, no como en Chile que al no haber sido juzgado casi nadie salen a la calle a reprimir violar y matar.

SegundoC

Entiendo que el Sr. ex Presidente Eduardo Duhalde, al haber dicho eso, tiene noticias de alguna conspiración en curso. Dado que un Golpe de Estado es una subversión del orden constitucional, constituye un delito perfectamente tipificado. Entonces debería ser llamado por el fiscal que corresponda para que informe sobre su conocimiento del asunto, actores involucrados, etc.- Debería abrirse una causa y tomarle testimonial.

Pepitalapistolera

Me parece que esto es parte de una pelea salvaje entre Clarinete y el gobierno... hace unos días armaron una marcha anticuarentena y operaron para que se devaluara el peso. El gobierno les respondió con el congelamiento de tarifas y Clarín le respondió con Duhalde. No me preocupa tanto lo que diga, hay que ver que ficha mueve el gobierno.

gabrielo81

“La gente no lo sabe o se olvida…”. Le digo a este Sr. que la gente sí sabe y recuerda: sabemos y recordamos que él llegó a ser Presidente SIN el voto popular, recordamos que no fue elegido por el pueblo para representarnos. Eso lo sé y lo recuerdo muy bien. ¿Será porque este Sr. llegó a ser Presidente sin elecciones que ahora plantea lo mismo? ¿Será que no sabe o se olvida que muchos Presidentes, como el actual, SÍ son elegidos por el pueblo?

Mar12

Si en el 2001 no hubo golpe militar, donde se quedaron con todos los ahorros de los argentino, incluidos el de los militares, cómo va a haber golpe ahora si las empresas que perdieron plata con Macri, ahora están ganando nuevamente. Solo puede haber un golpe por los deseos de la Embajada y Duhalde es un hombre de la Embajada, de Clarín y La Nación, que también responden a Washington, que no es la pomada para zapatos.

Tano22

Ojo compatriotas! Las declaraciones de este personaje (lógicamente amplificadas y difundidas "convenientemente" por los medios) son un globo de ensayo. Las movilizaciones "anti-todo", pero fundamentalmente antipolíticas y antidemocráticas podrían ser un primer pasito para actitudes destituyentes de mayor alcance, con o sin participación militar. De hecho, muchos manifestantes no tuvieron pudor de mostrarse con fotos de Videla y los que no lo hicieron ahora tal vez puedan hacerlo en futuras movilizaciones. El terrorismo de Estado no ha desaparecido por completo ya que hoy opera con formas más sofisticadas (el modelado conductual a través de los medios, el miedo a la desocupación y la miseria, la promoción del enfrentamiento entre pobres, la xenofobia y el racismo, etc.). La violencia no está ausente, ya que la policía y las fuerzas de seguridad no han cambiado y actúan "de oficio". Ante la incertidumbre de la postpandemia y habida cuenta de la presión social acumulada desde antes de la cuarentena, las palabras de Duhalde son como un llamado al aprestamiento para quienes estén dispuestos para un gobierno de facto.

Rololomb

Sí, me parece evidente, como dicen algunos de los lectores, que se trata de un globo de ensayo. La pequeña y poderosa minoría que detenta el poder real no termina de resignarse a la derrota electoral ni a un gobierno que pretenda marcarle la cancha. Sueñan con un Bolsonaro propio y vienen desgastando al gobierno aún antes de que asumiera, con periodismo de guerra, marchas en las que lo único que se expresa es aborrecimiento a toda clase de expresión popular y otros recursos. En fin, hay que tomarlo como de quien viene, pero también saber que estas cosas no son casuales y buscan instalar un clima destituyente.

Adrian_8067

