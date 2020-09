Alberto Fernández sobre la deuda: "Pondremos en orden las cuentas con los organismos internacionales"

"Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden", Esa fue la definición que dio el presidente Alberto Fernández, luego de una "extensa charla" que mantuvo esta mañana con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva, según confirmó el propio mandatario durante una videoconferencia.



Durante un anuncio de inversiones en empresas locales, el jefe de Estado subrayó desde la Quinta de Olivos que “para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas".

"Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, remarcó.

Durante la videoconferencia, el presidente aseguró que los dos objetivos centrales de su gobierno son "el trabajo y la producción" y sostuvo que, tras acordar la deuda con acreedores privados, ya se dio "el gran paso" de "salir del pozo de los deudores intratables para el mundo".

"Las dos metas del Gobierno son trabajo y producción. Producir más para crear más trabajo, para exportar y que nuestra balanza comercial sea favorable", dijo Fernández, quien participó desde Olivos del lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas de la empresa Newsan.

"El gran creador de trabajo es la industria. Quien más demanda trabajo es la pequeña y mediana empresa", indicó y luego resaltó: "La pandemia no ha terminado. Pero poco a poco vamos aprendiendo a llevarla para que nos duela menos y nos deje recuperar nuestra vida habitual lo más pronto posible".

También considero que "nadie vive en paz sabiendo los millones de argentinos que dependen del auxilio del Estado para apenas sobrevivir" y remarcó que la respuesta para esos argentinos debe ser el trabajo. De la misma manera, le envió un mensaje a los empresarios: "Sepan que en el Gobierno tienen socios para que hagan crecer sus empresas, para que puedan exportar y hacer ingresar divisas para el país".