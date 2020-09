Coronavirus: las recomendaciones del Ministerio de Salud para que los pacientes terminales no mueran solos

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer una serie de recomendaciones para que pacientes con coronavirus en situación terminal puedan ser acompañados por un familiar o allegado, quien, a su vez, deberá recibir contención de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud.

“El propósito de estas recomendaciones es lograr que, dentro de las posibilidades de cada lugar y cada punto (del país) sean menos las personas que mueran solas (en el contexto de la pandemia) y se pueda promover el alivio emocional tanto para el círculo afectivo como para el paciente en sus últimos días de vida”, dijo a Página/12 Patricia Gallardo, directora del Instituto Nacional de Cáncer (INC), institución que participó de la elaboración de las sugerencias.

Estas recomendaciones fueron realizadas por la cartera de Salud en conjunto con sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil, de pacientes y universidades y “pretenden lograr una mirada federal y multidisciplinaria”. “Es tanto federal como multidisciplinario -remarcó Gallardo-. Lo que se busca o recomienda es tener un equipo transdisciplinario para situaciones como éstas, que incluya médicos, enfermeros, profesionales de la salud mental, gente que se aboque en este momento tan difícil”.

Una mirada federal

La directora del INC reconoció que “en una Argentina tan amplia, con realidades tan diferentes” las recomendaciones son tomadas e implementadas por cada jurisdicción según sus particularidades. “Sabemos que reacondicionarse y responder es un esfuerzo para los equipos de salud porque hay muchos frentes. Hay lugares con faltas, otros con sobrecargas, pero hay que hacer un esfuerzo extra en un momento muy importante”, sostuvo.

El texto del Ministerio señala que las recomendaciones fueron elaboradas “contemplando una situación epidemiológica dinámica” y que ahora se cuenta con mayor evidencia científica y conocimientos “en relación al SARS-CoV-2 con los que no se contaba al inicio de la pandemia”. “A medida que transitamos la pandemia fuimos adquiriendo conocimiento que no teníamos al principio. Esto nos permite estar más fortalecidos hoy para abordar la situación”, afirmó Gallardo y agregó que se está “aprendiendo a acompañar en este escenario difícil que vivimos”.

También hay un acuerdo para implementar medidas de excepción para “acompañar a personas internadas en situaciones especiales”, para quienes la falta de acompañamiento puede “ocasionar un gran daño”. “Ejemplo de ello son niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad”, indican las recomendaciones.

“Cada despedida es muy particular y tiene que ser acorde a vos, a tu familia, a sus realidades. Por eso es que son recomendaciones (no un protocolo), para que cada jurisdicción pueda tomarlas y adecuarlas”, explicó la directora del INC. Respecto a las llamadas “situaciones especiales”, estas serán evaluadas por cada equipo de salud.

Cuáles son las recomendaciones para la despedida de los pacientes con covid-19

Las personas acompañantes deben tener entre 18 y 60 años, gozar de una buena salud en general y no tener factores de riesgo, como puede ser una enfermedad crónica. “Debe considerarse cada situación en particular para definir los pasos a seguir, ya que si se implementan los cuidados apropiados el riesgo disminuye”, señala el texto. Los acompañantes deberán recibir “un consentimiento que aclare el riesgo potencial y explique los procedimientos permitidos y desaconsejados".

Para la persona designada, se recomienda que "reciba apoyo y contención de especialistas en salud mental en el manejo de situación de final de vida y duelo" y para el equipo de salud involucrado, "que se generen espacios para escucha activa, contención individual y para líderes de equipos".

Gallardo explicó a este medio que se recomienda que el familiar o allegado tenga un interlocutor del equipo de salud que lo mantenga informado y a quien pueda “transmitirle sus necesidades”. Quienes profesen alguna religión, podrán hacerle saber a ese integrante del equipo de salud de sus creencias y ritos. “Esto está contemplado”, afirmó la directora del INC.

Asimismo, este integrante del equipo de salud deberá brindarle al familiar o allegado, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, “la posibilidad de contactarse a través de dispositivos digitales con comunicaciones o videollamadas" cuando no puedan estar de forma presencial en el centro de salud.