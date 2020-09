La prioridad de Independiente es sanear la economía del club

El vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, admitió que la "única prioridad" es equilibrar la economía de la institución para la próxima temporada de la Liga Profesional.



"Hoy la única prioridad es equilibrar la economía de Independiente", comentó el dirigente en una entrevista con TyC Sports, para explicar las salidas de varios futbolistas, entre ellos Cecilio Domínguez (Austin FC de Estados Unidos).



"Estamos hablando por todas las deudas, con el América de México, Defensor Sporting de Uruguay y el Torino de Italia, que son las tres más importantes. Pero quiero llevarle tranquilidad al socio de que estamos haciendo lo imposible para saldar lo que se debe, de acá hasta que termine el año", aseguró el directivo.



La dirigencia tiene un conflicto con el arquero Martín Campaña y el defensor Gastón Silva, ya que los uruguayos se declararon en condición de libertad por las deudas, aunque Moyano no se refirió al tema.



Además, Independiente rechazó ofertas por Alan Franco, que derivó en un aumento de sueldo como con el defensor Fabricio Bustos y a "dos jugadores más", de los que no dio el nombre para que sean "los abanderados" del entrenador, Lucas Pusineri.



Independiente está detrás del colombiano Yeison Gordillo (Deportes Tolima de Colombia), y esperarán "por la respuesta a la oferta realizada en estos días"



"Se está hablando, no queremos hacer locuras, pero vamos a armar un buen equipo. Tenemos una buena base, muchos pibes y con los refuerzos pedidos vamos a estar bien", concluyó.



Por otro lado, el plantel continúa con sus tareas en Villa Domínico, con los protocolos establecidos y aprobados por el Gobierno nacional, a la espera del ecuatoriano Fernando Gaibor, que no quiere regresar desde su país al saber que no será tenido en cuenta y se declaró también libre por diferentes deudas.



"Fernando Gaibor ya no es jugador de Independiente. El reclamo es por varios salarios y primas, entre 500 y 600 mil dólares al valor del dólar oficial el día que se abone", comentó Daniel Crespo, abogado del futbolista, días atrás.