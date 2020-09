Cristina Castro: "Basta de pibes desaparecidos y suicidados en las comisarías"

"Vine acá por respuestas, no me interesa la política pero le dije al Presidente y al gobernador que no quiero que prometan cosas que no van a cumplir, quiero hechos", dijo Cristina Castro ante una multitud que se manifestó en Plaza de Mayo por el esclarecimiento de la desaparición de su hijo, Facundo Astudillo Castro. Primero participó de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y luego de la manifestación convocada por las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), donde volvió a reclamar "basta de pibes desaparecidos y suicidados en comisarías".



"Son asesinos y están comandados por (Sergio) Berni, que es un mentiroso, los pibes no se suicidan, los suicida la policía, no lo pedí, me tocó, esto que le pasó a Facu no debe pasar nunca más porque ser joven y libre no es un delito, es un derecho", dijo ante los micrófonos y las cámaras. "Nos matan a los pibes y la dirigencia política se hace bien la pelotuda, ellos son culpables, son los que dan las órdenes", agregó.

Los militantes de agrupaciones sociales y políticas de izquierda habían pegado sobre las baldosas de la Plaza una gigantografía con el rostro de Facundo, y las consignas "aparición con vida" y "fuera Berni". Cristina se puso de rodillas, tocó la enorme foto en el piso y lloró. "Fuerza Cristina", gritaron los manifestantes y la abrazaron con un aplauso.



El EMVJ envió una nota al presidente Alberto Fernández en la que expresó su "preocupación por la deriva de la situación de los derechos humanos en Argentina, de acuerdo a nuestros registros tenemos documentados noventa y dos casos de asesinatos en todo el país desde el inicio de la pandemia".

En la voz del sobreviviente de la dictadura Carlos "Sueco" Lordkipanidse, el documento afirmó que "el dejar a las fuerzas policiales y de seguridad a cargo del control de la cuarentena ha dado como resultado este salto de crímenes y abusos. La salud de nuestro pueblo no puede estar en manos de las mismas fuerzas que han cometido miles de crímenes contra él". Y agregó: "Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde hace cuatro meses, fue visto por última vez cuando se lo subía a un patrullero de la policía bonaerense. El Estado no ha dado lugar, hasta ahora, a ninguno de todos estos legítimos reclamos". Por eso plantearon un petitorio:

1. Se denuncie al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, que ha tenido actitudes manifiestas de encubrimiento de las fuerzas policiales y se ordene la detención del personal policial involucrado en la desaparición de Facundo Astudillo Castro.



2. Se proceda a transparentar, con los datos actualizados, la lista de víctimas fatales a manos de las fuerzas de seguridad, producidas en evidente uso ilegal de la fuerza, atento a que la información oficial brindada al respecto contabiliza solo 32 casos de esta índole, cuando nuestros registros señalan por lo menos 92 casos.

3. Se le exija al gobernador Axel Kicillof la separación de Sergio Berni del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

4. Dar de baja los artículos 3° y 4°del decreto 297/2020, que habilitan la autoridad de los ministerios de seguridad y sus fuerzas para el control de la cuarentena e investigar el conjunto de los hechos de violencia.