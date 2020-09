Lance Armstrong y el estigma del dopaje más sofisticado de la historia 

Con el Arco del Triunfo a sus espaldas y vistiendo el prestigioso maillot amarillo en lo más alto del podio, tomó el micrófono y le habló al mundo desde París. “A los cínicos y escépticos, lo siento por ustedes. Lamento que no puedan soñar en grande y que no crean en los milagros”. Desde la cumbre máxima del éxito y minutos después de haber ganado su séptimo Tour de France, Lance Armstrong descargó todo el poder su credibilidad sobre sus detractores. Nuevamente aseguraba estar limpio y una vez más le mentía a su gente mirando a los ojos. A 15 años de aquella última función de la obra maestra del engaño en el deporte, cuenta sus verdades a través de podcasts que él mismo produce.



El mecanismo de dopaje y la caída

Lance negó todas las acusaciones hasta enero de 2013, cuando en una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey confesó todo: Haber consumido testosterona, cortisona, hormonas de crecimiento e incluso EPO a lo largo de su trayectoria y sobre todo para la obtención de los siete Tours. También haberse sacado sangre previo a la competencia: Se realizaba transfusiones a lo largo de las etapas, para recuperar glóbulos rojos y mejorar su rendimiento.

Admitió sus responsabilidades cuando ya no tuvo margen para negarlas. Meses antes, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) había emitido un informe de mil páginas que detallaba el sistemático fraude de Armstrong y el equipo US Postal: “Dirigían el programa más sofisticado, profesional y eficiente de dopaje que se haya visto nunca". Borraron su nombre de los Tours ganados desde 1999 al 2005 y dejaron esos espacios vacíos.

El haber ganado la batalla a un cáncer testicular en 1996 y haber retornado a la élite del ciclismo mundial en tiempo récord, hizo de sus épicas deportivas un verdadero milagro y también lo blindó con la máxima credibilidad por entonces. En tiempos oscuros para la historia del ciclismo, por la proliferación de positivos, la figura de Lance llegaba para limpiar la imagen del deporte.

El complejo entramado de su historia queda expuesto en el documental "30 por 30" de ESPN. Estando en la cima, no le tembló el pulso para hostigar y buscar destruir a quienes lo acusaron de dopaje. "El mayor fraude del ciclismo", de National Geographic, también desnuda el control ejercido por Lance en el ciclismo internacional.

El periodista David Walsh, del diario británico The Sunday Times, realizó las primeras investigaciones tras las pistas de Armstrong. Su libro Siete pecados capitales fue la base del guión de la película "The Program" (2015), que también muestra su perfil instigador al dopaje y el siempre presente vínculo con el controvertido médico italiano Michele Ferrari.

Una historia con tintes detectivescos, digno de un policial en los que el bandido juega al filo de la ley. Existen documentales, películas, pero también podría tratarse de un cuento clásico del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, cuyo nombre de pila eligió el equipo US Postal para hablar en clave de la EPO.

La segunda vida de Lance

En 2012 los patrocinadores rescindieron contratos con Armstrong, siendo el golpe más duro su ruptura con Nike, principal pilar en su impulso de "Livestrong", fundación para la lucha contra el cáncer: La creó en 2003 y casi diez años después le pidieron la renuncia. Entonces la fortuna de Lance se dilapidó, aunque las demandas por su fraude no cesan y negocia acuerdos.

Lance Armstrong en la red. FOTO; Twitter @lancearmstrong

Hace casi dos años, en una entrevista con la cadena norteamericana CNBC, el estadounidense contó que el haber invertido 100 millones de dólares en Uber, allá por 2009 y cuando se sabía poco y nada de la aplicación, terminó por robustecer sus finanzas y salvar a su familia.

La reconversión de Armostrong cuenta con viento a favor en el mundo de las inversiones en las nuevas tecnologías. También incursiona como socio en Next Ventures, firma que asesora para "invertir en la próxima generación de empresas de deportes, salud y bienestar".

Más allá de sus finanzas, Lance sortea una vida de exdeportista vetado de por vida también en triatlón, disciplina en la que surgió como atleta y que lo apasiona. Sin el rótulo de leyenda ni clamor popular, los grandes medios no lo llaman para el seguimiento de competencias. “Ha sido realmente duro. He pagado un precio alto en cuanto a mi posición dentro del deporte”, supo contarle a la BBC.

Fiel a su esencia, el norteamericano encontró la llave para acercarse al deporte en el que alguna vez fue Dios y abrió caminos para los fieles. Autogestor de su popularidad, emprende en la organización de competencias en su tierra natal (Austin, Texas) y también en Aspen, Colorado. Todo lo hace a través del proyecto WEDU.

Desde esa base de operaciones multimedia, Armstrong además emprende en la comunicación y es su propio jefe. Desarrolló una estructura empresarial y tiene gente a cargo. Produce dos podcasts. El primero se llama "The Forward", un ciclo de conversaciones con distintos tipos de personalidades en las que se abordan temáticas varias y que realiza desde julio de 2016.

Pero su verdadero cable a tierra lo tiene con "The Move" (‘Stages’, en un principio), el podcast en el que Armostrong habla de ciclismo y triatlón. Lo lanzó en 2017 de cara al Tour de France y desde ese formato, por ejemplo, analizó el logro histórico del primer sudamericano campeón. “Sólo tiene 22 años. Podríamos seguir viendo su dominio en el Tour diez años más”, señaló sobre Egan Bernal en 2019. Este sábado, en Francia, el colombiano inicia la defensa del título.

En "The Move", Lance se rodea de amigos, entre los que se destaca el ciclista George Hincapie, excompañero de equipo que testificó en su contra en el marco de las investigaciones de la USADA. “No maté a nadie, pero me condenaron a cadena perpetua. He logrado reinventarme un poco", le dijo sobre su presente a Austin Fit Magazine.

Según la agencia Bloomberg, "The Move" (o la opinión de Lance) en el marco del Tour de France genera alrededor de un millón de dólares de ingresos, gracias a alianzas estratégicas con pequeñas marcas. WEDU también es una tienda online de ropa y accesorios deportivos. A través de la plataforma, Lance canaliza el merchandising de sus podcasts y eventos deportivos: Las 100 millas en Texas y 50 de Aspen.

Texas es su territorio. En la vera del Río Colorado, en Austin, existe una ciclovía que lleva su nombre y en la zona céntrica Lance fundó en 2008 una tienda de bicicletas llamada Mellow Johnny's, que era proveedora de la policía local. ¿Por qué? La empresa se unió al movimiento Black Lives Matter, que denuncia violencia y discriminación a la comunidad afroestadounidense por parte de las fuerzas institucionales.

Lance es arquitecto de su nueva identidad y está en una constante carrera, en la que intenta fugarse del pelotón de etiquetas que lo aferran a su pasado. El castigo tras largos años de engaño y dopaje persiste, pero él tiende puentes para sus seguidores. En sus podcasts siempre tiene su verdad: “Egan Bernal tiene el potencial de romper el récord de títulos en el Tour. Sí, que son siete”.