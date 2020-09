DOMINGO 30

ETCÉTERA

Especial Borges A 121 años de su nacimiento, el Ministerio de Cultura de la Nación, junto al Centro Cultural Kirchner y otras organizaciones presentan una serie de contenidos especiales en diversos ejes y formatos (material audiovisual, homenajes, jornadas sobre su obra, clases magistrales) para conmemorar la figura de Jorge Luis Borges. Los contenidos, que estarán disponibles en la web y el canal del CCK en YouTube, incluyen las clases magistrales en las que el escritor y ensayista Ricardo Piglia (1941-2017) analizó la obra de Borges, una producción conjunta entre la Televisión Pública Argentina y la Biblioteca Nacional. En conjunto con el Archivo General de la Nación también se presenta “Borges, por él mismo”, que ofrece acceso a parte del repositorio que la institución histórica conserva en torno al emblemático escritor.

DANZA

El murmullo de las casas Compañia cuerpoequipaje inicia su sexto año de trabajo consecutivo dedicada a la creación e investigación con una propuesta performática vía streaming concebida y realizada en el contexto de aislamiento. El trabajo presenta una dramaturgia coreográfica que orquesta la presencia de siete performers (desde sus casas) con diseños sonoros, visuales y multimediales. El murmullo de las casas es una propuesta performática de Tatiana Sandoval enmarcada en un territorio de frontera, híbrido e interdisciplinario que conjuga el uso de tecnología multimedia para la escena, el movimiento (teatro-danza) y el teatro de objetos. El equipo artístico está integrado por once mujeres. El proyecto fue premiado por el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales del Instituto Nacional del Teatro. Las funciones serán hoy a las 12 y 18 horas a través del sistema de gorra virtual.

MÚSICA

Pablo Tozzi En el marco de su ciclo de música online, Banfield Teatro Ensamble presenta La lente sonora, un proyecto audiovisual de Pablo Tozzi. Sin ensayos, con pautas mínimas, la propuesta es generar una comunión dentro del estudio de grabación entre músicos de diferentes procedencias y estilos. Participaron del proyecto artistas de la talla de Liliana Herrero, Ibrahim Ferrer Jr, Hernán Jacinto, Armando Alonso, Nadia Larcher, Teresa Parodi, Sandra Peralta, Abel Rogantini y muchos más. Hoy a las 21 horas.

TEATRO

¿Cuándo me lo ibas a contar? Después de atravesar momentos muy duros al perder a su mujer, Raúl cree poder rehacer su vida. Junto a su pequeño hijo y su ex cuñada Elena se anima a reescribir su futuro, pero pronto se encuentra con que lo peor aún no sucedió. Obra en vivo en zoom, con dramaturgia y dirección de Lautaro Perotti. “Cuando lo fundamental tiene que dar lugar a lo urgente. Cuando se tiene que bajar el telón para dar paso a la salud. Cuando debemos quedarnos en casa para cuidarnos todos, ¿qué hacemos con el deseo?”, es como presentan este trabajo, que nace --explican-- “como un intento de transformar el encierro en movimiento”. Con Noelia Balbo y Andrés Ciavaglia. Sábado y domingo a las 18. A la gorra virtual.

LUNES 31

TEATRO

Casa de muñecas El Teatro San Martín presenta Casa de muñecas, de Henrik Ibsen, con dirección de Alejandra Ciurlanti. Se trata de una puesta estrenada durante la temporada 2001 con un elenco integrado por Alejandro Awada, Mara Bestelli, Gabo Correa, Carolina Fal y Luis Machín. La obra de Ibsen es un símbolo del atrevimiento femenino en tiempos en los cuales la moral religiosa condenaba los deseos de las mujeres casadas. La obra, escrita en Alemania, se publicó en Copenhague en 1879 y se estrenó en Oslo el 20 de enero de 1880 generando fuertes polémicas. A diferencia de otros personajes femeninos creados por otros dramaturgos en otras épocas y lugares, Nora desafía las reglas que la sociedad de su tiempo le inculcó sin tomar el camino de la autodestrucción.

ARTE

Grupo de Arte Callejero El Parque de la Memoria sigue compartiendo materiales de exposiciones pasadas, en este caso el registro de la acción Invasión del Grupo de Arte Callejero - GAC, integrado por Lorena Bossi, Vanesa Bossi, Fernanda Carrizo, Mariana Corral y Carolina Golder. En noviembre de 2017 el Parque de la Memoria presentó Liquidación por cierre, una exposición que dio cuenta de los veinte años de trabajo del grupo y sus prácticas artístico-políticas. Las acciones del GAC tuvieron siempre como escenario a la calle y estuvieron motivadas por la necesidad de apoyar y/o visibilizar la lucha de alguna minoría frente al abuso de poder o la violencia política. Así, su primera intervención fue en apoyo a la lucha docente que ayunaban en la Carpa Blanca en 1997. Invasión se llevó a cabo en diciembre de 2001, y tuvo como objetivo denunciar la crisis política y económica que se vivía por entonces.

Imprescindibles La muestra presenta un recorrido virtual de las doce obras más destacadas de la colección permanente del Museo Larreta. La exposición es una oportunidad de conocer el acervo del museo, formado principalmente por la colección que perteneció a Enrique Larreta y comprende una gran variedad de objetos: mobiliario, tapices, armas, cerámica, pinturas y esculturas del Renacimiento y Barroco español. El retrato del escritor Enrique Larreta, pintado por Ignacio de Zuloaga en 1912, convive en este recorrido con retablos y esculturas del siglo de oro del arte español y otros objetos de uso cotidiano como braseros y bargueños. La selección de las piezas de este recorrido estuvo a cargo de Patricia Nobilia, curadora del Museo y de esta nueva propuesta en formato virtual.

ETCÉTERA

Certamen Atahualpa Yupanqui El Ministerio de Cultura presenta el Certamen de canciones “Atahualpa Yupanqui”, destinado a promover nuevas creaciones artísticas vinculadas al acervo folklórico de todas las regiones del país. El concurso está dirigido a letristas y compositores de canciones de raíz folklórica argentina. En su primera edición, con alcance nacional, está dirigido a letristas y compositores argentinos o extranjeros con residencia de al menos 2 años, mayores de 18 años. Deberán presentar canciones inéditas inspiradas en el folklore de cualquier parte de nuestro país en idioma castellano, pudiendo contener vocablos pertenecientes a lenguas de pueblos originarios. Además de la distinción que recibirán, los tres primeros premios accederán a que sus creaciones sean interpretadas y grabadas por artistas consagrados del folklore argentino y difundidas por diversos medios, redes y canales de comunicación. Hasta el 31 de octubre.

MARTES 1°

CINE

Una historia de la prohibición En octubre de 2016, Eric Sepúlveda es detenido en Córdoba por poseer aceite de marihuana medicinal. Lo trasladan a un penal de máxima seguridad y podrían condenarlo a 15 años de prisión. En Buenos Aires, el periodista Martín Armada se involucra en el caso. ¿Por qué se prohibieron las drogas en Argentina? ¿Qué sucede en países con un modelo alternativo? “La llamada 'guerra a las drogas', sostiene Suppa Altman, constituye un fenómeno moderno regido por el capitalismo y la globalización que se ha ido desmadrando porque nunca acabará. Un negocio cruento. Cuanto más se aprieta, más sangre y dinero sale” (Emilio Ruchansky). El documental escrito y dirigido por Juan Manuel Suppa Altman y Martín Rieznik se estrena hoy de forma virtual.

Juanas, bravas mujeres La película de Sandra Godoy presenta la vida de Juana Rouco Buela y su lucha por los derechos de las mujeres. A través de su relato autobiográfico publicado en 1964, la película construye los inicios de la participación de las mujeres en las constantes luchas obreras que se sucedían en Argentina en las primeras décadas del siglo XX; huelgas como la de los Inquilinos en 1907 y la de los Talleres Vasena en 1919, en las que tuvo activa participación. Juana Buela fue deportada por la Ley de Residencia varias veces; escapó escondida en un barco y sorteó disfrazada a la policía. En su recorrido también formó parte de protestas obreras en Brasil y Uruguay. Publicó su periódico Nuestra Tribuna, escrito y dirigido por mujeres, convirtiéndose en una de las activistas anarquistas más relevantes del Río de la Plata. Estrena hoy.

MÚSICA

Exagerado Con este título, breve, Alfonso Barbieri logró resumir los títulos largos de sus discos anteriores con una palabra apropiada. Luego de Tontos enanos amarillos matando osos (2015), el instrumental Feromona (2016), y Tus elegantes oídos dicen influenciar océanos (2018), llega el turno de Exagerado. Su contenido sigue la línea del ex Los Cocineros y Viajantes: a mitad de camino entre el bolero, la canción romántica, el universo beatle y Charly García. El álbum abre con Cecilia Roth recitando a Silvina Ocampo, y la voz de Sofía Bergallo lo acompaña en dos temas, “Nada es por siempre” y “Botiquines”.

ETCÉTERA



Todos los tiempos el tiempo Con el objetivo de brindar un apoyo a la comunidad artística y cultural en el contexto de crisis actual, Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y el Diario La Nación convocan a escritores, dramaturgos, guionistas e ilustradores a participar del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”. El concurso está dirigido a autores argentinos de 20 a 40 años que deseen presentar un proyecto de obra en desarrollo, original e inédito, en una de las seis categorías propuestas: Ficción; No-Ficción creativa; Guión cinematográfico; Obra dramatúrgica; Novela Gráfica; Álbum ilustrado infantil. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de octubre. Los proyectos de obra deben vincularse con uno o diversos aspectos de los tiempos excepcionales en los que vivimos. Los autores de los seis proyectos ganadores recibirán 300 mil pesos cada uno.

MIÉRCOLES 2

MÚSICA

Guillo Espel Con motivo de la situación de aislamiento, Guillo Espel continúa repasando sus discos y material inédito de manera virtual. El programa incluye la reedición digital de discos que no estaban disponibles completos en las plataformas. De este modo, hasta fin de año, se presentarán rarezas, inéditos y archivos de colección. A partir del 28 de agosto estará disponible Guillo Espel Cuarteto, de 2004; el 11 de septiembre presentará Salir al ruedo (2008) y un puñado de canciones en vivo presentadas durante su “Gira Centroaméricana” de 2005. En octubre será el turno de Latidos de esta luz (1997), Esfera/ La Posta (2001) y canciones grabadas durante su “Gira Europea” de 1994. En noviembre: la reedición del disco grabado en vivo junto a su cuarteto en el Teatro Colón en 2015.

CINE

Los hijos de Isadora A principios de 1913, los dos hijos pequeños de Isadora Duncan murieron en un accidente, cuando el vehículo en el que estaban junto con su niñera se precipitó al Sena. La tragedia tuvo un impacto irreversible en la vida de la bailarina y coreógrafa. Ahondada en su pesar, creó la obra Mother, pieza que el director y bailarín Damien Manivel resignifica más de un siglo después, a modo de homenaje, estructurando su film en tres partes, uniendo tres momentos, tres historias en tres cuerpos distintos, aunque atravesados por la misma sensibilidad; desde el inicio del proceso creativo de uno y la ejecución del otro hasta la emoción como espectador del último. (Festival de Cine de Mar de Plata) El director francés Damien Manivel reúne sus dos pasiones, el cine y la danza, para crear un film coreográfico y riguroso que se presentó en el festivales de Locarno, ganando como Mejor Director.

ETCÉTERA

Tríptico: Lorca El Cultural San Martín presenta Tríptico: Lorca​, un recorrido sonoro panorámico que se desplaza del escenario hacia un nuevo formato. Se trata de una performance sonora dividida en tres episodios que invita a recorrer la biografía, el teatro y la poesía de Federico García Lorca. Con dirección y producción de Pablo Lapa, cuenta con la colaboración artística de Sofia D´Amelio, la locución de Nicolás Abeles y las actuaciones de Nicolás Balcone, Sofia D ́Amelio, Ayelén Dotti, Alfonso Padilla, Johanna Rambla, Ciro Rueda, Juan Santiago y Melo Villar. El primer episodio, "Porque yo ante todo soy músico", ya se encuentra disponible en la cuenta Spotify del teatro.

ARTE

Recurrencias El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una serie de acciones, actividades, charlas virtuales y exhibiciones para celebrar el centenario del nacimiento del gran artista argentino León Ferrari (1920-2020). La exposición antológica, con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat prevista para abril de 2020, debió postergarse y abrirá la temporada 2022. León Ferrari. Recurrencias da cuenta de las búsquedas formales, y de las preocupaciones y obsesiones que atravesaron más de medio siglo de prolífica producción del artista. Las formas de la violencia, los abusos de poder, las injusticias, la intolerancia de las religiones y la tragedia de la guerra son algunos de los ejes que Ferrari abordó en sus obras.

JUEVES 3



CINE

Karakol Clara no logra aceptar la reciente muerte de su padre: tiene que haber algo más. Así, revolviendo papeles, encuentra señales que la llevan a un lago remoto en Tajikistán donde cree que su padre tenía otra vida. Pero una vez allá, ¿de qué sirve develar el secreto profundo de quien uno ama? ¿Qué sentido tiene revelarlo? ¿Acaso empeñarse a descubrirlo no responde solo a sus propias mezquindades? Sin darse cuenta, construyendo su propio secreto, Clara comprenderá que existe en todos un lugar bien hondo, sólo para uno mismo. Un film de Saula Benavente con Agustina Muñoz, Dominique Sanda, Soledad Silveyra y la participación especial de Luis Brandoni y Gabriel Corrado. Se estrena hoy a las 22 hs y repite el sábado 5 en el mismo horario.

ARTE

Jorge de la Vega Artista autodidacta y multidisciplinario, ícono de los años 60 en la Argentina, Jorge de la Vega fue pintor, dibujante, grabador, cantautor y docente. Miembro del grupo Nueva Figuración –movimiento bisagra en la historia del arte latinoamericano contemporáneo–, durante su corta vida fue también protagonista de la experimentación en el terreno de los cambios lingüísticos del período. El Museo MALBA liberó a través de su web el catálogo de la exposición retrospectiva dedicada al artista. Este catálogo fue editado en ocasión de la exposición antológica curada por Mercedes Casanegra centrada en su época más fructífera y singular. Abarca sus obras realizadas dentro del grupo de la Nueva Figuración, su salto hacia el objeto a través de las “formas liberadas”, sus “monstruos” –el bestiario conformado por un conjunto de collages realizados entre 1963 y 1966–, y las piezas producidas en su periodo neoyorkino: pinturas y obras sobre papel atravesadas por la psicodelia, el pop, el blanco y negro y la canción.

Bestiario de India's Entre las numerosas crónicas que se escribieron durante el siglo XVI con objeto de acercarse al “Nuevo Mundo”, el proyecto de Adriana Bustos añade una retórica particular. Bestiario de India's es, formalmente, un planisferio: una serie de dibujos que fueron realizados por los cronistas del siglo XVI al llegar a América y que Bustos reconstruye generando un gran ecosistema de seres fantásticos y animales monstruosos. Este montaje es un recurso que actúa como mapa. Un gran atlas que integra tiempos y espacios dispares donde la artista agrega conceptos, imágenes y relatos que no se corresponden con el ciclo lineal que la Historia describe, sino que instaura una nueva genealogía de los hechos. Se presenta en el marco del ciclo #ElParqueDesdeCasa.

ETCÉTERA

Carlos Jáuregui El espacio de Géneros y Diversidad del Centro Cultural Conti presenta “Carlos Jáuregui ¡Presente! Huellas del primer activista gay visible en la militancia LGBTIQ+”. A 24 años del fallecimiento de Carlos Jáuregui, cinco jóvenes de distintas organizaciones comparten sus miradas alrededor de las luchas de ese entonces y los desafíos vigentes para las militancias y los activismos por la diversidad sexual. Con Valen Mayol (19), lesbiana, militante y estudiante; Alejandro Jedrzejewski (21), Movimiento de Juventudes Trans; Juan Manuel Gómez (27), Militante peronista; Demian D’Agostino (26), Frente de Diversidades Sexuales y Disidencias, La Campora CABA; y Marina Jennie (28), Asociación Ciclo Positivo.

VIERNES 4

MÚSICA

Aquí, allá y en todas partes La plataforma Kabinett presenta una serie de videoclips que documentan las sesiones de grabación del proyecto “Aquí, allá y en todas partes”, un trabajo que reversiona las canciones más emblemáticas de Tanguito, Moris y Los Seasons, en las voces y talentos de Daniel Melingo, Carlos Cutaia, Nina Polverino, La Perla Irregular, Banda Argentina, Las Diferencias, Fabricio Morás y Telescuela Técnica. El proyecto contó con la idea, curaduría y producción artística de Juan Ravioli. Además de la edición en formato vinilo, la propuesta se completa con un proyecto audiovisual, musical y documental: siete videoclips que corresponden a las canciones que componen el primer volumen de la colección, cada uno acompañado de una reseña histórica que ayuda a conducir el hilo discursivo.

Julio Santillán El guitarrista y compositor se presentará en el ciclo “Tucuman Suena Online”. El músico repasará en este concierto un repertorio de composiciones folclóricas propias interpretadas en guitarra y voz. El programa de Espacio Tucumán brinda apoyo artístico a músicos tucumanos residentes en Buenos Aires y alrededores cuyos repertorios recrean elementos de raíz folklórica en diversas propuestas musicales. Hasta septiembre, habrá conciertos en vivo y clases virtuales de instrumentos y composición de temáticas folclóricas. A las 19 horas.

CINE

Una chica fácil El último largometraje de la francesa Rebecca Zlotowski (Grand Central, Bella espina), se presentó hace un año en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes. Es en esa ciudad de la Costa Azul donde transcurre la historia, protagonizada por una joven del lugar, Naïma (Mina Farid) y su prima recién llegada de París, Sofia (Zahia Dehar). La primera es una adolescente de dieciséis años a punto de iniciar su vida laboral como empleada en un hotel para turistas; Sofia, una atractiva joven acostumbrada a vivir del dinero de los hombres. La película es una reflexión sobre los roles femeninos, la mirada de la sociedad y la construcción de la identidad a partir de rasgos externos.

ARTE

Perfoencasa El espectáculo multimedia en vivo y en directo por video streaming creado por Lucio Bazzalo y Mariana Cinat convierten el living de su casa en una sala virtual. En la décima emisión del ciclo vinculan a la distancia y en vivo video, danza y actuación con música original de Gimena Alvarez Cela. A las 23 horas.

SÁBADO 5

MÚSICA

Frenkeltronic “Música en Casa”, el ciclo de encuentros con artistas consagrados de diferentes géneros en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares con la dirección general de Juan Manuel Beati y la conducción de Mariana Bocca presenta una emisión junto a Diego Frenkel, el líder del mítico grupo La Portuaria, quien estará estrenando Frenkeltronic, un nuevo proyecto musical performático. Si bien es un disco de Frenkel, quien habla, quien encarna la voz conductora es Frenkeltronic, un alter ego desde donde decir cosas nuevas y con una entidad escénica distinta. Luego de tres años de investigación en la música electrónica, el proyecto presenta un álbum que reúne diez temas diversos, bailables, con impacto en el cuerpo y lírica. Canciones minimalistas y futuristas.

Adrián Iaies El pianista de jazz, compositor y arreglador presentará un concierto en formato Drumless Trío que será transmitido en vivo vía streaming. Estará acompañado por Rodrigo Agudelo en guitarra y Santiago Lamisovski en contrabajo. Desde los tiempos del Tango Reflections Trío, hasta el más jazzero Cada mañana te trae, Iaies siempre vuelve a esta formación sin batería. Ensamble que le permite jugar sobre composiciones donde pueden trabajar el ritmo con mayor flexibilidad, sin abandonar el cuidado por la melodía. El repertorio incluirá composiciones del primer disco del trío y músicas nuevas. El concierto se emitirá desde los Estudios Dr. F, de Saavedra, CABA. A las 22 horas.

Sofia Viola El Centro Cultural Los Chisperos reabrió sus puertas en formato digital en coproducción con el Espacio Mugica con el objetivo de presentar espectáculos durante el aislamiento. Se desarrollarán espectáculos por streaming con calidad profesional y cumpliendo todos los protocolos sanitarios. La programación comenzó el sábado 22 de la mano de Juan Palomino y su espectáculo “Ocho cartas para Julio”. Hoy será el turno de Sofía Viola. Se presentará junto a su pianista Leo Zumbo para brindar un concierto especial en el que interpretará boleros, cumbias, tangos, vallenatos y más. En sus presentaciones y composiciones, Sofia, sigue hurgando en la raíz folklórica del continente. A las 22 horas.

TEATRO

Adrián Blanco y Alfredo Martín El ciclo de charla y debate “La escena teatral al palo” presenta un encuentro y debate colectivo con los teatristas Adrián Blanco y Alfredo Martín. La propuesta es recorrer, desde la experiencia de ambos hacedores teatrales, junto al público, diversas temáticas propias de la escena teatral con la finalidad de repensar hábitos, miradas y procedimientos desde el fuero íntimo de la comunidad. Algunos de los interrogantes que serán abordados en estos encuentros son la función social del teatro, la generación de un público activo y comprometido, los vínculos posibles con la literatura y los mecanismos de legitimación de una puesta en escena. La charla será moderada y coordinada por Silvina Pizarro. A las 17 horas. Entrada a la gorra. Lo recaudado será donado a la causa artistas solidarios.

