Vanesa Siley: “La reforma judicial fue pedida por la gente cuando votó al Frente de todos"

La diputada nacional y secretaria general Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, celebró la aprobación de la reforma judicial en el Senado, batalla que continuará en Diputados.

“Lo que se votó es muy importante. Es fundamental que se avance en la desconcentración del poder de Comodoro Py. No es buena en ninguno de los tres poderes del estado”, sostuvo la diputada en comunicación con Subí, después te explico, programa que conduce Quique Dupláa por AM750.

De las medidas que se proponen en el proyecto Siley destacó la ampliación de los fueros federales penales en todas las provincias argentinas. “Se crean cámaras federales nuevas, una por provincia. Además se amplía el número de jueces en Comodoro Py. De 12 jueces pasaremos a tener a 46 jueces federales. Eso es una enorme democratización del poder judicial” dijo la diputada.

En este sentido, Siley dijo estar cansada de escuchar a funcionarios de la oposición decir que la reforma judicial es un tema que no le importa “a la gente”. “La gente común no va a Comodoro Py pero sí sus representantes. Hay que recordar que Cambiemos usó a la Justicia en articulación con los medios corporativos de comunicación para la persecución política”, puntualizó Siley y recordó la persecución ejercida sobre el titular de camioneros Pablo Moyano. “Si la Justicia persigue a los dirigentes sindicales también persigue a sus representados”, ejemplificó.

“Es una reforma que pidió la gente votando al Frente de todos, porque fue una de nuestras promesas de campaña. Nosotros no escondimos lo que íbamos a hacer”, agregó Siley. La diputada dijo además que en la actualidad existe un “enorme problema” para poder discutir con parte de la oposición. “La oposición que no tiene responsabilidades de gobierno le dice que no a todo con una violencia en un contexto donde la población está mal por la pandemia”, expresó.