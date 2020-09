El futuro de Messi

Viejo chiste. Un pibe juega con un muñequito y el padre, un bruto bien bruto, le pregunta:

- ¿Con qué juegas, niño?

- Con lo que me sale de los huevos.

Enojado, el padre le pega un castañazo que lo deja dando vueltas. Entre sollozos, el niño dice:

-…con lo que me sale de los huevitos Kinder.

El chiste viene a cuento por algunas cosas que se leen y escuchan por estos días

- A Messi le conviene ir al Manchester City porque ahí está Guardiola y también está su amigo el Kun Agüero, Sterling y encima el De Bruyne, ése que la rompe y arma juego.

- Messi tendría que estar en un equipo bien competitivo como el Inter, con Lautaro Martínez y con Lukaku, pueden hacer un desastre.

- No, lo que tiene que hacer es ir al PSG, ahí están Mbappé y Neymar, los qataríes tienen toda la tarasca y lo pueden pagar. Imaginate esos tres juntos, no hay Bayern Múnich que los pare...

- En la Juventus, con Cristiano Ronaldo, formarían una dupla extraordinaria y ganarían todo. Tiene que pensar en eso.

- ¿Yo sabés lo que haría? Me iría al Real Madrid para que revienten los catalanes, me voy al Real Madrid con Benzemá, con Hazard y un técnico que me va a respetar como Zidane.

- A la Selección Argentina le conviene que vaya a un club bien competitivo, que juegue en el máximo nivel para llegar afilado a las eliminatorias. Yo si fuera él pienso sólo en eso.

- Si yo fuera Messi miro a ver quién es el que pone más guita y voy ahí, a China, a Estados Unidos, a Emiratos Arabes, a Italia, a Inglaterra, dónde sea que pongan más guita.

- La guita es lo de menos. Messi ya tiene para diez generaciones. Tendría que ir a un club cualquiera y que le lleven a Lautaro Martínez y al Kun Agüero, que sería la delantera de la Selección Argentina, porque el título que tiene que conseguir es el Mundial, no la Champions ni nada de eso, que ya ganó.

- Que se deje de joder con todos esos europeos y que se venga para acá, rodeado de los afectos y de los amigos de la infancia. Tiene que venir a Newell’s y cerrar la carrera acá, dos o tres añitos en Newell’s. Si está acá, puede entrenarse con Scaloni. A él le tiene que interesar más que nada el fútbol nuestro, la Selección.

En realidad, lo único que tiene escuchar Messi es su voz interior y decidir en función de eso. Dicho de otra manera, tiene que jugar su futuro como el pibe del chiste, con lo que le sale de los huevitos.