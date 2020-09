Tras la confesión de un represor, el Frente Amplio buscará avanzar con el desafuero de Manini Ríos

El oscuro pasado de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) sigue saliendo a la luz. El coronel retirado Gilberto Vázquez admitió haber matado y torturado, y confirmó su participación en dos vuelos clandestinos con detenidos desparecidos trasladados desde Argentina a Uruguay. Lo hizo ante un Tribunal de Honor del Ejército en 2006 cuyas actas se conocieron el viernes pasado. Para la dirigencia del Frente Amplio, estas revelaciones tienen que ayudar a que el Senado vote el desafuero del excomandante en Jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, acusado de ocultar información sobre anteriores confesiones en tribunales de Honor. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky mandó a la vicepresidenta Beatriz Argimón a "informarse", luego de que ésta afirmara que solicitudes de acceso habían sido negadas o en otros casos se había brindado información parcial durante los distintos gobiernos frenteamplistas (2005-2020).

"Me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palos, pero no me arrepiento", aseguró el militar retirado Gilberto Vázquez, condenado en 2006 por los homicidios de 28 uruguayos capturados en 1976 en Argentina. "Nosotros ejecutamos, no asesinamos, son cosas diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad", confesó.

A su vez, el excoronel aclaró hechos negados por altos mandos militares, como el Plan Cóndor, en el que las dictaduras sudamericanas trabajaron conjuntamente para intercambiarse detenidos y colaborar en la desaparición de personas, y confesó su participación en un vuelo militar para trasladar a uruguayos, hoy desaparecidos. "Tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá", declaró.

El coronel retirado compareció ante el Tribunal de Honor Militar en 2006, luego de haberse escapado del hospital militar tras fingir una enfermedad para salir del cuartel donde estaba detenido. Permanecía a la espera de una posible extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes durante la dictadura. Vázquez integró el grupo de seis exrepresores procesados en 2006, que incluía a José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Ricardo Arab y Ricardo Medina.

Las actas que incriminan a Vázquez se conocen a días de que se someta a votación el pedido de desafuero contra el senador y militar retirado Guido Manini Ríos por lo acontecido en un Tribunal de Honor en 2018. En esa instancia, el teniente coronel retirado José Gavazzo confesó el asesinato de un militante de izquierda en 1973. Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército en 2018, es cuestionado por no haber denunciado esas declaraciones.



"Todo el apoyo a Familiares de Desaparecidos, integrantes de los Tribunales de Honor que no informaron a la Justicia deben responder ante la misma", señaló el dirigente del Frente Amplio, Pablo Ferreri. "No vale escudarse en fueros, sería una pésima señal del sistema político permitirlo", señaló el candidato suplente de Daniel Martínez en las elecciones departamentales de Montevideo. Por su parte el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, indicó al diario La República que las actas "revelan cosas horribles que mil veces se negaron pero que ya sabíamos y otras que no, también terribles, sobre las que se debió actuar".



En tanto, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, mandó a "informarse" a la vicepresidenta Beatriz Argimón sobre la ley de Acceso a la Información Pública que impulsó el Frente Amplio en 2008 para develar situaciones como la confesión de Gilberto Vázquez. Argimón había señalado que varias solicitudes de acceso habían sido en algunos casos negadas y en otros resueltas de manera parcial. Consultada al respecto, Lucía Topolansky respondió: "La ley de Acceso a la Información, se tiene que informar bien la señora Argimón, tiene por norma qué se debe informar y qué no. Hay áreas reservadas porque pueden ser datos personales. Eso está normativizado en la ley".



Respecto a las actas reveladas en los últimos días, la exvicepresidenta de Uruguay dijo que no le sorprenden las palabras de Gilberto Vázquez. "La dictadura la viví y todas esas cosas se sabía que pasaban. Así que lo que declaró no me llama la atención, esas cosas pasaron y está bien que se sepan", aseguró Topolansky, exguerrillera tupamara y esposa de José "Pepe" Mujica.