Sebastián Villa no jugará más en Boca hasta que haya un veredicto

Boca cambió nuevamente de postura en cuanto a la situación del delantero Sebastián Villa, denunciado por su expareja por violencia de género en abril pasado, y comunicó que el colombiano no jugará más en el club hasta que la Justicia se expida sobre su inocencia o culpabilidad.

El presidente del club, Jorge Amor Ameal, venía de recibir una lluvia de críticas tras sus desafortunadas declaraciones de la semana pasada cuando tuvo que salir a justificar que Villa fuera convocado para la pretemporada por el entrenador Miguel Angel Russo. Entre varias frases llamativas del dirigente, se destacó una. "Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si es culpable o no. Y pongamos que sea culpable, hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando", había dicho el mandamás xeneize.

Las repercusiones a los dichos de Ameal no se hicieron esperar, por lo que este lunes el cambio de postura partió desde el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y tuvo la aprobación del cuerpo técnico, con Russo en primer término.

A comienzos de agosto, el juez de Garantías número 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, había aceptado el pedido de Boca para que el atacante pueda viajar al exterior para jugar la Copa Libertadores, al tiempo que sigue el proceso por la denuncia de violencia de género realizada en abril pasado por su ex pareja Daniela Cortés.

Cortés denunció a Villa el 28 de abril y lo acusó de haberla golpeado cuando la noche anterior estaban en la casa que ambos ocupaban en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

El futbolista de 24 años, en tanto, fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas". Por su parte, en el mismo juzgado, el colombiano presentó el 29 de abril una contradenuncia por "amenazas, extorsión y robo" en la que también interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, con actuación de la fiscal Verónica Pérez.