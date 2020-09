Schwartzman se despidió del US Open, donde avanzaron Londero y Coria

No pudo ser perfecto el estreno para los tenistas argentinos en el US Open, con tres victorias en otros tantos partidos en la "burbuja" que se montó en Nueva York para la disputa del segundo Grand Slam de la temporada. Aunque parecía tener su encuentro encaminado y dispuso de dos bolas de partido, Diego Schwartzman se despidió de forma prematura y no pudo acompañar en la siguiente instancia a Juan Ignacio Londero y Federico Coria, que ganaron y ya están en la segunda ronda del certamen, donde el martes debutarán Leonardo Mayer, Federico Del Bonis y Guido Pella.

Schwartzman, noveno favorito, batalló durante cuatro horas para finalmente perder ante el británico Cameron Norrie, que remontó una desventaja de dos sets y levantó dos match points antes de ganar por 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 y 7-5. El Peque llegó a tener diferencia de 5-3 en el set decisivo y sacó para ganar 5-4, pero no pudo cerrar el encuentro pese a disponer de dos puntos de partido. Durante el último set, el argentino sintió molestias en su mano izquierda, por lo que recibió atención médica, además de mostrar síntomas de cansancio en el cierre del juego.

El primero en asegurarse el pase a la siguiente ronda había sido el cordobés Londero (62 del ránking mundial), que logró una sólida victoria en su presentación en el Abierto de los Estados Unidos al superar 6-3, 6-3 y 7-5 al ruso Evgeny Donskoy (114), en una hora y 53 minutos de juego.

El "Topito", de 27 años, levantó un 3-5 en el set decisivo del partido para llevarse la victoria tras ganar cuatro juegos consecutivos. En la siguiente ronda chocará con el croata Borna Coric, que se impuso por 7-6, 6-3 y 6-1 al español Pablo Andújar. Se trató del trigésimo triunfo de Lóndero en el circuito profesional y el quinto en un Grand Slam.

Tan difícil como celebrado fue el triunfo de Federico Coria, que en su debut en un torneo grande se impuso por 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 y abandono al taiwanés Jason Jung. El hermano del Mago Coria quedó en desventaja de dos sets, pero no se rindió, emparejó el desarrollo y aprovechó las molestias físicas del asiático para quedarse con la victoria. En la siguiente fase, su rival será Norrie, el verdugo de Schwartzman.

Para el martes están previstos los estreno de Pella, ante el local J.J. Wolf, de Mayer, ante el canadiense Milos Raonic, flamante finalista en Cincinnati, y de Delbonis, ante el ruso Daniil Medvedev, finalista en la edición del año pasado.