¿Qué le espera a Boca en la Libertadores tras el brote de contagios?

A nada más que 17 días del choque ante Libertad en Paraguay por el reinicio de la Copa Libertadores, el mundo de Boca se llenó de interrogantes tras la confirmación del brote de contagios dentro de la denominada "burbuja" sanitaria donde venía trabajando el plantel, que tendría hasta 14 jugadores con resultados positivos de coronavirus. Las posibilidades son variadas, y la dirigencia xeneize intentará rebuscárselas para salir lo menos dañada de esta situación en términos deportivos, desde la posibilidad de postergar el encuentro como aparente objetivo máximo hasta presentarse con un equipo alternativo para evitar no perder los puntos por no presentarse, el escenario más temible para los dirigidos por Miguel Angel Russo. Pero, al fin y al cabo, ¿qué dice el reglamento de la Conmebol ante tales escenarios?

La postergación, díficil

Primero y principal, por antecedentes inmediatos, la posibilidad de que Boca logré una postergación del partido en Asunción parece inverosímil. Vale recordar el intento conjunto de los equipos argentinos que participan en el certamen (Boca, River, Racing, Defensa y Tigre) para demorar el reinicio anunciado por la Conmebol para el 15 de septiembre cuando todavía no estaban habilitados los entrenamientos en el país.

Tras varias cartas oficiales enviadas de uno y otro lado, e incluso la intervención de la AFA, lo único que consiguieron los clubes nacionales fue pasar su (re)debut para el 17 de septiembre. Es decir, suspender el cruce con Libertad parece, por lo menos, difícil.

Una extensa nómina

En consecuencia, Boca debería presentarse con un equipo disminuido ya que los jugadores que dieron positivo este lunes no llegarían en condiciones al choque con los paraguayos. De acuerdo al "Protocolo de operaciones para la reanudación de las competiciones de clubes" publicado recientemente por la Conmebol, las "personas con síntomas (paciente) no podrán acudir a entrenamientos y deberán cumplir estrictamente el periodo de aislamiento establecido, de acuerdo con la normativa del país correspondiente". Es decir, 14 días.

Aunque Boca no confirmó oficialmente los nombres de los contagiados, se estima que hay varios titulares entre los mismos. Como la Conmebol extendió hace dos semanas la lista de buena fe de los equipos competidores de 30 a 40 nombres, Boca no debería tener problemas para lograr presentar un equipo, aún con un buen número de juveniles.

A la fallida pretemporada en la "burbuja", Boca llevó 32 jugadores, por ejemplo, entre los que no estaban Iván Marcone, Agustín Almendra y Agustín Lastra, aislados por coronavirus previamente. Además, en las últimas horas se sumó la baja del colombiano Sebastián Villa, debido a su situación judicial.

Si Boca no junta 7...

Pero, ¿qué pasa si Boca no se presenta? La Conmebol es clara en ese aspecto: "En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover (abandono)", aclaró recientemente la Confederación.



El mínimo necesario definido por la Conmebol para que no haya "walkover" es de siete jugadores, una cifra a la que Boca no se le complicará llegar, si es que logra contener el brote de contagios, claro.

La situación de los arqueros

Para colmo xeneize, entre los contagiados estarían nada menos que los cuatro arqueros del primer equipo, Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo. "Todos los positivos son asintomáticos. Los arqueros son casos sospechosos, pero queremos hacer otros estudios para confirmar", anticipó el médico del club, Rubén Argemi, en diálogo con Fox Sports Radio.

Así las cosas, el que pica en punta para atajar en Paraguay sería el quinto arquero, el juvenil de 19 años Agustín Lastra, quien recientemente se recuperó del coronavirus.



La lista de buena fe

Arqueros (5): Esteban Andrada, Javier García, Agustín Lastra, Manuel Roffo Y Agustín Rossi.

Defensores (11): Gastón Avila, Julio Buffarini, Frank Fabra, Renzo Giampaoli, Carlos Izquierdoz, Leandro Jara, Lisandro López, Emmanuel Mas, Agustín Sández, Marcelo Weigandt y Carlos Zambrano.

Volantes (11): Aarón Molinas, Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona, Guillermo Fernández, Iván Marcone (volvió a dar positivo), Gonzalo Maroni, Cristian Medina, Enzo Roldán y Alan Varela.

Delanteros (11): Ramón Abila, Walter Bou, Brandon Cortés, Pablo Gerzel, Mateo Retegui, Eduardo Salvio, Franco Soldano, Carlos Tevez, Sebastián Villa (apartado del plantel), Mauro Zárate y Exequiel Zeballos.