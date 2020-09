Afirman que se vendió Friar

En las últimas horas del lunes trascendió la venta del Frigorífico Friar, vinculada al grupo Vicentin, transacción con la que especualaba desde hace al menos dos meses. Según publicaron medios porteños e inicialmente el portal web Bichos de Campo, Friar pasó a manos de BAF Capital, un fondo de inversión que es también el principal acreedor financiero de la cooperativa Sancor.

BAF y Vicentin son dos viejas conocidas. En 2016 le compraron a Sancor una línea de producción de yogures, postres y flanes.

De todos modos, no hubo confirmación oficial de la operación ni de la nueva composición accionaria. Friar tiene contratos que le aseguran ingresos muy rentables el próximo año y acaba de ser la cuarta adjudicataria en importancia de la cuota Hilton 2020/21. De hecho Banco Nación es quizás el único acreedor que logró recuperar algo de la deuda de Vicentin Saic, ya que tenía en garantía un contrato de faena de Friar.

BAF Capital tiene su origen en Países Bajos y en Argentina, una de las líneas en las que se especializó, fue financiamiento de capital de trabajo.

Tras conocerse la noticia, el diputado Carlos del Frade, indicó que "la venta de Friar, del grupo Vicentin, pone una vez más sobre la mesa el proceso de vaciamiento que llevó adelante desde 2014 cuando constituyó un grupo paralelo en Uruguay, Vicentin Family Group. Solamente dejó menos del uno por ciento en el grupo Vicentin SAIC que está en el concurso de acreedores. Ese 50 por ciento en manos de Nacadie y otro tanto en poder del grupo espejo al de Reconquista son parte de la misma familia, del mismo grupo. Crece la sensación que dejaron una cáscara vacía y endeudada y, por otro lado, los millones de dólares que hoy no están, están en paraísos fiscales. No es estrés financiero, no es crisis, es vaciamiento y saqueo".