Fin de una era en la F1: Sin Williams en el equipo Williams

Después de más de cuatro décadas, la familia Williams dejará de tener injerencia en el equipo homónimo de Fórmula 1: Claire Williams, subdirectora del team e hija del mítico Frank, fundador de la escudería, dejará su puesto en el equipo tras la conclusión del Gran Premio de Italia este fin de semana, después de 18 años en el mismo y en donde se inició en 2002 trabajando en la Oficina de Comunicaciones. La venta del equipo, el peor en las últimas tres campañas de la categoría pero ganador de nueve títulos en el Mundial de Constructores, terminó de provocar la salida de la familia en las decisiones de la escudería.

"Tenía la esperanza de continuar con mi cargo durante mucho tiempo y preservar así el legado de la familia Williams, pero nuestra necesidad de encontrar una inversión a principios de este año debido a una serie de factores, muchos de los cuales estaban fuera de nuestro control, dio lugar a la venta del equipo a Dorilton Capital", señaló Claire Williams, en una nota de la escudería. Además, publicó un video de la hija de Frank dedicado a los hinchas.

"Mi familia siempre ha puesto a nuestro equipo de carreras y a nuestra gente en primer lugar y esta fue la decisión correcta ya que sé que en ellos hemos encontrado a las personas adecuadas para llevar a Williams al frente de la parrilla de salida y también preservamos el legado de Williams", continuó Claire, que a partir de 2013 ocupó el puesto que dejó su padre Frank, fundador en 1976 de la escudería junto a Patrick Head y participante en la F1 desde 1978.

"He tomado la decisión de alejarme del equipo para permitir a Dorilton un nuevo comienzo. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta para todos los involucrados pues he tenido el enorme privilegio de haber crecido en este equipo y en el maravilloso mundo de la Fórmula Uno", completó Claire Williams.





George Russell, actual piloto de Williams, se mostró dolido con la salida de los viejos dueños. "No estaría donde estoy hoy sin Frank y Claire. Me dieron una oportunidad en la F1, como lo hicieron con tantos pilotos, ingenieros, mecánicos y muchos otros a lo largo de los años. Gracias por todo. Seguiremos conduciendo lo más rápido posible para honrar el apellido Williams", escribió el piloto en su cuenta de Twitter.





Más allá del dolor, Russell se mostró esperanzado en que los nuevos propietarios consigan levantar el rendimiento del equipo, ya que los Williams le dieron garantías sobre la idoneidad de los nuevos dueños. "Para Claire y la familia Williams, el equipo significa mucho, más que para cualquier otra persona, y creo que no lo hubiesen vendido a una empresa a la que no le tengan fe en que lo harán. Tienen los intereses del equipo en el corazón y creen absolutamente en Dorilton", explicó el piloto británico. Su compañero, el canadiense Nicholas Latifi, coincidió en el diagnóstico: "Para mí, no es algo que me preocupe tanto, ya que Claire dijo que realmente confía en Dorilton y su visión para el equipo, así que puedo sólo confiar en eso".

Claire Williams fue nombrada en 2012 para la Junta como Directora Comercial y de Marketing, antes de asumir el día a día del equipo en 2013 como Subdirectora y conseguir dos terceros y dos quintos puestos en el Campeonato de Constructores durante los últimos siete años.

Mientras estuvo al frente del equipo, Claire fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en la Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina en 2016, en reconocimiento a sus servicios a la Fórmula Uno.

El último acto de Claire como Subdirectora del equipo, y probablemente uno de los más cruciales, fue el papel que desempeñó en la exitosa campaña por una Fórmula Uno más sostenible con el nuevo Acuerdo de la Concordia, firmado ahora por todos los equipos, para lograr una competición más igualada con reglamentos financieros y técnicos más equitativos a partir de 2021.

La escudería Williams, que apareció en la Fórmula 1 en 1978, obtuvo su primera victoria en la categoría un año después con Clay Regazzoni y en 1980 consiguió su primer título mundial de constructores y de pilotos con el australiano Alan Jones. Al año siguiente repitió en el de constructores pero perdió el de pilotos por un punto en manos del argentino Carlos Alberto Reutemann, superado por el brasileño Nelson Piquet. En total logró siete campeonatos del mundo de pilotos y nueve de constructores, aunque su gloria es bastante lejana, ya que no logra un título desde 1997 con el canadiense Jacques Villeneuve ni gana un Gran Premio desde España 2012, cuando se impuso el venezolano Pastor Maldonado.