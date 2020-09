Un suponer  

Supongamos, querido amigo, que en un universo paralelo existiera una pequeña galaxia, y que en los arrabales de esa galaxia, no en el centro sino en los arrabales, en los márgenes, digamos, hubiese una serie de planetas girando alrededor de una estrella, una estrella no de las más brillantes ni de las más grandes de esa galaxia pero una estrella cuyo poder gravitatorio alcanzara para mantener a esos planetas encadenados a su alrededor, ¿me seguís? Bueno, ahora imaginemos que entre esos planetas hubiera uno suficientemente afortunado como para ocupar un lugar a cierta distancia de esa estrella, lo que, en esta hipótesis que te estoy planteando, querido Alfredo, haría posible la vida.

A estas alturas del relato, el Alfredo ya ha levantado la vista y se prepara para escucharme, porque el Alfredo siente un gran respeto por mi inteligencia y mi rigurosa ilustración autodidáctica y siempre presta mucha atención a mis historias.

Supongamos, le digo, entonces, Alfredito, ya que estamos en tren de suponer, que este planeta estuviera siendo acechado, sin que sus habitantes lo adviertan, por una especie inteligente proveniente del espacio exterior y que esos alienígenas, como se suele llamar a estos seres extraordinarios que vienen de lo profundo del espacio infinito, desearan invadir este planeta y exterminar a la especie que lo habita con el solo objeto de tener un lugar donde ir a vacacionar ya que su mundo de origen está tan superpoblado y contaminado que no queda ni un metro cuadrado de espacio libre, el oxígeno y la comida escasean cada vez más y casi no hay plantas ni animales y ni hablar de playas para tenderse en la arena a tomar sol ni montañas desocupadas para escalar o esquiar y que permitan el sano esparcimiento a que todo el mundo tiene derecho durante la época en que aprieta la canícula ¿no es una tragedia?

Pobres tipos, dice el Alfredo ¿ni un miserable baldío para jugar un picadito entre amigos? Ni eso, digo yo. Ahora bien, Alfredo, ya sabemos que estos alienígenas son seres superinteligentes y que quieren invadir y apropiarse de este planeta y que, para eso, necesitan exterminar a todos sus habitantes, el problema que se les plantea es cómo lo harán.

Eso sería fácil, dice el Alfredo, si son tan inteligentes deben tener armas muy poderosas. Claro pero nada es tan sencillo, Alfredito, supongamos, sólo supongamos por un momento, que no estuvieran dispuestos a hacerlo mediante métodos violentos. Y es razonable que así sea, pensalo un poco, Alfredo, estos tipos son gente muy evolucionada, muy inteligente, como vos mismo acabás de subrayar, cabe suponer, entonces, que ellos, en su propio mundo, han logrado terminar con las guerras, es, desde todo punto de vista lógico concluir en este aserto ¿no te parece? Cualquier sociedad evolucionada tiene que llegar a eliminar las guerras, superar la barbarie primitiva a puro pulso civilizatorio y progreso, eso se ha visto en más de una película ¿no es verdad? Así se explicaría, en parte, su superpoblación actual, además de su excelsa medicina que ha elevado el promedio de vida por encima de los cientocincuenta años. Descartada la guerra, ya que tal metodología no cuadra con su ética y su moral, la cual, además, ha debido llevarlos, necesariamente, a desarrollar una repulsa por la sangre hasta el punto de que su alimentación tiene que haber llegado a ser exclusivamente vegetariana ¿qué otro método podrían desarrollar?

¿Vos decís que estos tipos odian ver sangre tanto como mi hermanita? Dice el Alfredo. Sí, con toda certeza que es así, con sólo ver una gota seguro empiezan a vomitar y a ponerse diarreicos. Y entonces, cómo van a hacer para conquistar ese planeta, me imagino que los que viven ahí no se lo van a andar regalando, me dice el Alfredo, acudiendo a su arcaica lógica basada en el más pedestre sentido común.Claro, Alfredo, estás en lo cierto, y en ese problema estaban cuando uno de sus científicos, que son muy innovadores e inteligentes, inventa un nanorobot biológico ¿Qué? Qué es eso, dice el Alfredo. Eso, Alfredo, digo yo, es algo así como un híbrido entre la robótica y la biología, algo así como una pequeña computadora, una computadora muy chiquitita, pero con vida propia.

No jodás, Ricardito, eso es un bolazo, dice el Alfredo. De bolazos estamos hechos, Alfredo, qué otra cosa somos vos y yo y todos los demás bípedos implumes que habitamos este mundo sino una acumulación de bolazos, los bolazos que nos han dicho sobre nosotros más los bolazos que nosotros mismos nos decimos sobre nosotros mismos, eso somos, Alfredo, un puto bolazo, un bolazo grande como el universo en el que sobrevivimos, pero dejemos eso para otra historia, vos seguime, digo yo, seguime un poco, no desesperes, y vamos a ver adonde nos lleva esta.

Bueno, este nanorobot, Alfredo, tiene la capacidad de producir todo tipo de enfermedades cuando entra en el cuerpo de alguien así que, en teoría, bastaría con sólo soltarlos en número suficiente para que todos los habitantes del planeta se enfermaran y murieran. Y listo el pollo, dice el Alfredo, ahí se acaba la historia, un poco triste la historia. Pero no, digo yo, no es tan fácil porque sólo el diez por ciento de los infectados por el nanorobot muere, así que el método parece ser ineficaz, no cumple con sus objetivos, como diría mi maestra de primaria. Imaginate, Alfredo, gran decepción ente los dirigentes y los científicos de estos alienígenas. Y claro, tanto laburo para nada, dice el Alfredo, si el noventa por ciento va a sobrevivir….

Pero vino en su auxilio la intervención de un grupo de sociólogos y psicólogos, digo yo ¿Ah, sí? Dice el Alfredo ¿y cómo es eso? Esperá un poco, no te apurés, no seas ansioso. Hay un gran científico, entre los habitantes de ese planeta que, ante la enorme cantidad de enfermos que, además, aumenta día a día, se pone a estudiar y a investigar y descubre que lo que está causando las enfermedades es un agente patógeno nuevo, desconocido, nunca visto por él y por nadie de este mundo, y claro, nuestro científico acaba de descubrir al nanorobot ¿no es cierto? pero no llega a desentrañar del todo su esencia, para él es algo natural, no sabe si del reino vegetal o del reino animal, al final se inclina por esto último y lo bautiza con el nombre de Bichus.

A partir de allí, todo se precipita, querido amigo, se lanza una advertencia a todos los habitantes de ese mundo y la recomendación de quedarse en la casa, aislarse, reducir al máximo los contactos sociales, estamos ante una pandemia provocada por un agente desconocido y muy contagioso, dicen. Se produce, entonces, una reacción inesperada. Al principio todo el mundo se asusta y cumple con lo que le recomiendan pero pasado un tiempo un sector importante de la población comienza a rebelarse. Y claro, dice el Alfredo, tanto encierro, tanto encierro, al final eso tiene que ser como una prisión domiciliaria, un embole, qué querés. Algo así, argumenta esta gente, Alfredito, por lo que veo vos estarías entre los rebeldes ¿no es cierto?

Entonces se fragmenta la población entre los que están en contra y los que están a favor, empiezan la manifestaciones, mucha gente sale a la calle a protestar, llevan carteles con leyendas como “El bichus no existe” o “A mi no me para ningún bichus” ,“Esto no es una pandemia, es una bichustadura”, “El bichus es comunista” y otras por el estilo, al mismo tiempo se hacen innumerables fiestas clandestinas para festejar que el bichus no existe, así es que se multiplican los contagios y junto con la multiplicación de los contagios se multiplican los muertos y empieza a haber muertos a causa de las peleas entre los en contra y los a favor y se produce una especie de guerra civil mundial.

Los sociólogos y psicólogos de los alienígenas observan azorados este fenómeno y aconsejan no intervenir a sus dirigentes. Déjenlos, nomás, estos tipos se van a terminar matando entre ellos, dicen ¿Y? dice el Alfredo, seguro que se equivocan, seguro que los médicos encuentran una cura, una vacuna, no sé, algo, además cómo se van a matar entre ellos, eso es una locura, no puede ser. Error, Alfredito, los sociólogos y psicólogos tienen razón, más que a causa del Bichus esa especie desaparece de la galaxia por autoexterminación, si puede decirse así, al final no queda nadie. Ya empiezan a llegar los primeros contingentes de turistas alienígenas, ya invaden las playas, las montañas, las pistas de esquí, los mares, las cataratas y todos los demás atractivos turísticos del planeta, ya se morfan todas las plantas y verduras, ya fabrican casitas de fin de semana y algunos, incluso, toman la decisión de quedarse a vivir allí.

Al final, Ricardito, esta es otra historia triste y cruel. Vos siempre igual ¿cuándo me vas a contar una con final feliz, eh? Tranquilo, amigo, no te aflijas, es sólo un suponer.